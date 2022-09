Grave incendio chimico a San Giuliano Milanese: 6 feriti, uno è grave

Un incendio è divampato nell’area industriale di via Monferrato a San Giuliano Milanese (Milano) e ha sprigionato un’enorme nube nera ben visibile anche a decine di chilometri distanza. Ci sarebbero in tutto sei feriti (in totale i presenti in struttura erano 17), di cui due particolarmente preoccupanti, che sono stati trasportati in ospedale. Si tratta nello specifico di un 43enne che lotta tra la vita e la morte ed è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso al San Gerardo di Monza per “ustioni di secondo e terzo grado al volto, torace, arto inferiore e superiore” e un 56enne in codice giallo al San Paolo per “ustioni di primo e secondo grado al volto.

#Incendio San Giuliano Milanese (MI), prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’estinzione delle fiamme, sul posto operano 12 squadre [#7settembre 13:45] pic.twitter.com/1lxT2Surau — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 7, 2022

Mentre nel frattempo si sta cercando pure di rintracciare una persona la cui macchina risulta parcheggiata nelle vicinanze ma che non si è riusciti ancora a contattare. Poco fa la notizia di un terzo paziente ospedalizzato – fa sapere l’Azienda regionale di emergenza urgenza – un 37enne, trasportato all’ospedale di San Donato in codice verde, con una ferita da taglio alla mano.

Sul posto i vigili del fuoco, presenti in forze, stanno cercando di contenere le fiamme, ancora alte, per evitare che si propaghino alle aziende limitrofe. In tutto sono 60 i caschi rossi impegnati, anche con il nucleo Nbcr e mezzi aeroportuali. Le 14 squadre dei vigili del fuoco intervenute stanno anche monitorando la direzione del vento per capire dove la nube tossica che si sta alzando nell’area potrebbe dirigersi nelle prossime ore.

Incendio a San Giuliano Milanese: la Procura aprirà un fascicolo per incendio colposo

Sull’incendio scoppiato a San Giuliano Milanese “ci stanno lavorando, con la nostra Protezione civile e l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli. La nostra Protezione civile è già sul posto”, ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando la situazione dell’incendio a margine della presentazione del calendario della fashion week.

Adesso è la Procura di Lodi a occuparsi del maxi incendio che sta coinvolgendo più aziende della zona industriale di San Giuliano Milanese tra cui anche la Nitrolchimica che si occupa del recupero di solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi in via Monferrato. Il pubblico ministero di Lodi è sul posto e nelle prossime ore aprirà un fascicolo per incendio colposo, anche se le ipotesi di reato potrebbero essere anche altre.

Il Comune di San Giuliano ha invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse “per precauzione”, sia per possibili esalazioni sia per evitare che qualcuno si avvicini al rogo. “Le analisi compiute dai nostri tecnici intervenuti sul posto ci impiegheranno qualche ora per trovare gli inquinanti presenti nell’aria”, ha detto all’Adnkronos Arpa Lombardia in merito al grande incendio divampato poche ore fa.