Dopo il rogo del palazzo a Milano oggi a Torino un’altissima colonna di fumo nero si alza da un edificio in zona Porta Nuova a piazza Carlo Felice

L’incendio del palazzo a Piazza Carlo Felice a Torino | VIDEO

Sembra che la circolazione dei treni sia stata sospesa mentre sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco. L’incendio si è sviluppato sul tetto di un palazzo che ospita anche una sede Decathlon e l’Hotel Majestic, dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Anche il traffico locale è stato bloccato dallaa polizia municipale ha bloccato il traffico in tutta la zona. Al momento non risultano feriti. Qui la diretta video con le sirene dei mezzi dei vigili del fuoco che accorrono di continuo:

Il rogo è scoppiato alle 11 di questa mattina.