L’incendio in via Crocco a Ponte di Nona

Un incendio di grandi proporzioni ha interessato un edificio in via Crocco 12, a Ponte di Nona, periferia est di Roma. Condomini in fuga e la segnalazione di come, all’interno dello stabile in fiamme fossero stati visti bambini affacciati al balcone. Primi ad arrivare sul posto, gli agenti del gruppo Sicurezza pubblica emergenziale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, che in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, hanno evacuato lo stabile. L’appartamento in fiamme al terzo piano è andato completamente distrutto. Le operazioni di spegnimento sono tutt’ora in corso.

