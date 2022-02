La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Pechino con “Imagine”, alla presenza di Putin e Xi Jinping | VIDEO

Il braciere di Pechino 2022 è stato acceso. A far compiere gli ultimi passi al “fuoco olimpico” sono stati Dinigeer Yilamujiang, fondista uigura, e Zhao Jiawen, specialista della combinata nordica. E così sono iniziate ufficialmente le Olimpiadi invernali del 2022, al termine di una “curiosa” (per usare un eufemismo) cerimonia d’apertura durante la quale è stata eseguita anche “Imagine”, il famoso brano cantato da John Lennon. Il tutto alla presenza, sugli spalti, del Presidente cinese Xi Jinping e Vladimir Putin. Due personalità che non sembrano proprio in linea con quanto descritto in quella canzone.

And the @Beijing2022 gold medal for chutzpah goes to… The bit in the opening ceremony when they sang John Lennon’s “Imagine” as Vladimir Putin watched on as Xi Jinping’s guest of honour. Wow. pic.twitter.com/wtxCZMRScP — Will Glasgow (@wmdglasgow) February 4, 2022

Imagine alla cerimonia d’apertura di Pechino 2022, con Putin e Xi Jinping

Mentre sulla pista dello stadio-palazzetto di Pechino erano impegnati alcuni artisti pattinatori che stavano eseguendo la loro coreografia, ecco partire “Imagine” di John Lennon. Un brano che, anche per la sua bellezza e profondità, è diventato l’inno di chi difende i diritti umani, di chi ripudia la guerra e le discriminazioni. Uno dei passi principali e universalmente riconosciuti, infatti, recita così:

“Immagina che non ci siano nazioni:

non è difficile da fare.

Niente per cui uccidere o morire

e nessuna religione.

Immagina tutte le persone

vivere la vita in pace”.

Una scelta che abbiamo definito curiosa. Certo, in determinate epoche storiche il brano di John Lennon è stato molto rappresentativo all’interno dei vecchi partiti comunisti. Ma di certo, l’intento della canzone è del tutto apolitico. Ed è strano che la Cina, non proprio l’emblema della tolleranza (e anche prima di Pechino 2022 ci sono state delle tensioni con le diplomazie straniere che hanno deciso di non partecipare) e della non discriminazione, abbia fatto questa scelta. Ancor più strano che l’unico altro grande leader mondiale sugli spalti sia stato Vladimir Putin e, anche in questo caso (pur con delle differenze), si può ripetere quanto già detto per Xi Jinping.