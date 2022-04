Il video di Biden che si volta per dare la mano a un “vicino” inesistente

Una gaffe – in linea con quelle di cui è già stato protagonista in passato – o una gag. Sta di fatto che l’ultimo stralcio di video diventato virale sui social immortala il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il numero uno della Casa Bianca è diventato, ancora una volta, un meme vivente. Tutto “merito” di quel filmato che lo immortala al termine di un suo discorso, mentre è intento a voltarsi per dare la mano a qualcuno. Peccato che quel “qualcuno” non fosse alle sue spalle.

Biden just finished his speech and shook hands with nobody pic.twitter.com/XLndAZcHiD — Daily Wire (@realDailyWire) April 14, 2022

Biden si volta per dare la mano, ma dietro di lui non c’è nessuno

Il filmato fa riferimento alla fine del suo intervento all’Università della Carolina del Nord, a Greensboro, dopo essersi rivolto al pubblico dicendo: “Dio vi benedica tutti”. Mentre dalla platea di studenti scrosciavano gli applausi, Joe Biden prende in mano la cartellina con all’interno i fogli del suo discorso, poi si volta tendendo la mano verso una persona. Insomma, il classico gesto di chi vuole salutare qualcuno con una stretta di mano. Ma al suo fianco, in realtà, non c’è nessuno. Ma per quasi tre secondi il Presidente degli Stati Uniti rimane fermo con il braccio a mo’ di saluto, prima di voltarsi ancora verso il pubblico seduto sui lati esterni rispetto al piccolo palco e poi proseguire la sua uscita di scena mentre la banda musicale intona quel classico motivetto da film americano.

Non è chiaro, dunque, se Joe Biden sia stato vittima di un’ennesima gaffe o abbia voluto rendersi protagonista di una gag diventata virale. Sta di fatto che questo filmato ha riportato in auge le critiche di molti (anche esponenti politici Repubblicani) che hanno parlato di “demenza senile” del Presidente degli Stati Uniti. Altr