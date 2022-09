Il topo che gira liberamente tra gli abiti in vetrina nel centro di Roma | VIDEO

@neXt quotidiano | Settembre 14, 2022

È partito da un cappello, per poi spostarsi lungo un pantalone e una giacca. Alla fine è sceso sulla borsa, prima di cercare rifugio tra le pieghe degli altri abiti presenti in vetrina. Accade, ancora una volta, a Roma. In pieno centro. Il video è stato girato da un passante che stava camminando nei pressi della zona del Pantheon e poi è stato pubblicato sui social da alcune pagine che hanno un grande seguito nella capitale. E lì, nelle immagini, si vede un topo aggirarsi tranquillamente tra i vestiti esposti nella vetrina di una boutique.

Topo cammina sui vestiti in vetrina in un negozio nel centro di Roma

Ovviamente, come spesso capita, questo filmato che immortala un topo all’interno di un negozio è diventato virale. Anche perché non è la prima volta che un roditore viene visto mentre circola liberamente all’interno di un’attività commerciale nella capitale. Solo un anno fa, un ratto si cibava delle briciole cadute da un tavolo di un ristorante nel quartiere Prati, a due passi da San Pietro. Nella stessa centralissima zona, solo qualche mese dopo, un altro esemplare di quelli che a Roma sono conosciuti come “sorci”, venne pizzicato mentre affondava le sue piccole zampe tra i vassoi del banco gastronomia di un piccolo supermercato.

Insomma, cambiano le amministrazioni ma il problema resta. La vicinanza con il fiume Tevere – molto prossimo alle zone, sia del quartiere Prati che del Pantheon – sicuramente non aiuta. Ma il fenomeno è rimasto costante con il passare degli anni. Per questo motivo, anche l’immagine di un topolino che si arrampica e scorre lungo cappelli, pantaloni, giacche e vestiti di una boutique del centro di Roma lascia un amaro stupore nei passanti e nei turisti che, dopo il lungo periodo contraddistinto dalla pandemia, sono tornati ad affollare le strade della capitale.