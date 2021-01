Per il 73% di chi è stato interpellato, ovvero 3 persone su 4, Renzi sta perseguendo sopratutto interessi personali o della sua parte politica. Come dire: Matte’, sei stato scoperto: ccà nisciuno è fesso

Ieri a Dimartedì i sondaggi di Nando Pagnoncelli hanno scandagliato le opinioni degli italiani sulla possibile crisi di governo che oggi potrebbe essere innescata dalle dimissioni, promesse ormai da giorni, delle due ministre in forza a Italia Viva, Elena Bonetti e Teresa Bellanova.

Il sondaggio su quello che pensano gli italiani di Renzi e la crisi di governo

Il redde rationem sarebbe dovuto avvenire stanotte durante il CdM in cui si è votato il Recovery Plan e invece Italia Viva si è astenuta rimandando tutto ad oggi. Incomprensibile vero? Anche perché Renzi ha sempre detto di non volere poltrone e quindi ieri poteva essere l’occasione giusta per dimostrarlo. A comprendere le ragioni della futura crisi, secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli sono incredibilmente metà degli italiani intervistati:

La cosa divertente, o triste fate un po’ voi, è che la domanda successiva quella in cui viene chiesto “cosa hai capito” ha un risposta molto chiara. Le motivazioni di Matteo Renzi non sono suscitate dalla necessità di fare gli interessi dell’Italia. Secondo la rilevazione per il 73% di chi è stato interpellato, ovvero 3 persone su 4, Matteuccio sta perseguendo sopratutto interessi personali o della sua parte politica:

Ora di quel 73% verosimilmente ci sarà qualcuno che una volta ammirava Matteo Renzi, lo votava, o pensava che lo avrebbe votato prima o poi. Il sondaggio poi attesta che alla domanda “vuoi più bene a mamma o a papà” ovvero preferisci Conte o Renzi solo il 10% degli intervistati sceglie il leader di Italia Viva:

Il presidente del Consiglio, pur in misura ridotta rispetto al periodo della prima ondata pandemica, continua a godere di un ampio consenso rispetto ai suoi competitor politici. E anche in questo caso, in un testa a testa con il leader di Italia viva, la rilevazione di Ipsos evidenzia che il premier è il preferito dal 55%, mentre Renzi solo dal 10% del campione preso in esame; mentre il 35% non ha dato indicazioni. Il gradimento del professore sceso in politica rimane alto (51% contro 27%) anche nel confronto con il segretario della Lega Matteo Salvini; in questo caso il 22% non ha espresso un giudizio.

Se crisi sarà pensate ancora che Italia Viva non andrà perduta nel tempo come lacrime nella pioggia? Matte’, sei stato scoperto: ccà nisciuno è fesso.