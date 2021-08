Il sindaco leghista di Varallo Sesia minacciato per aver promesso 10 euro a ogni vaccinato

Eraldo Botta, primo cittadino nella provincia di Vercelli, ha dato il via a un’iniziativa che ha provocato la rabbia dei no vax

È salito agli onori della cronaca giornalistica per la sua iniziativa: donare 10 euro (in buoni da spendere in alcune attività locali) a chi si vaccina e ottiene il Green Pass. Per questa iniziativa Eraldo Botta, sindaco leghista di Varallo Sesia (in provincia di Vercelli) è stato insultato e minacciato dai no vax che hanno preso d’assalto la pagina Facebook del Comune e gli hanno inviato anche alcuni messaggi minatori su Whatsapp.

Eraldo Botta, il sindaco di Varallo Sesia minacciato per i 10 euro ai vaccinati

“Io ci credo e da tempo non perdo occasione per sottolineare l’importanza del vaccino – aveva scritto in un post Facebook sul profilo ufficiale del Comune in provincia di Vercelli -. Ecco perché ho pensato di rivolgermi a te, cittadino di Varallo, che ancora non ti sei vaccinato, qualunque età tu abbia dai 12 in su: tu mettici la decisione al resto ci penso io! Quando sarai dotato di green pass, ti offrirò di tasca mia un buono da 10 € da spendere nelle attività cittadine!”. Poi le istruzioni, con tanto di numero di telefono, per mettersi in contatto con lui e ricevere quanto promesso.

L’iniziativa, decantata anche ai microfoni del Tg4, è molto semplice: ogni cittadino di Varallo Sesia che si sottoporrà al vaccino anti-Covid – e quindi otterrà il Green Pass – riceverà 10 euro (in buoni) da spendere. Il tutto, come spiegato da Eraldo Botta, sarà pagato direttamente dal conto del sindaco. Un’iniziativa che, però, non sembra esser piaciuta. Come riporta il quotidiano La Stampa (nelle pagine della cronaca vercellese) il tenore dei messaggi ricevuti non è stato proprio esaltante:

“Ti auguro di abbracciare presto Buonanno” (facendo riferimento all’esponente leghista morto in un incidente stradale il 5 giugno del 2016, ndr).

Poi una serie di altri commenti che abbiamo ritrovato anche sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Varallo Sesia.

(foto e video: da Tg4 – Profilo Facebook città di Varallo)