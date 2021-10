La famosa tagliola ci sarà. Il Senato ha approvato il provvedimento che prevede la possibilità che “prima che abbia inizio l’esame degli articoli di un disegno di legge, un senatore per ciascun gruppo può avanzare la proposta che non si proceda a tale esame”. Dopo il lungo dibattito di questa mattina in Senato la votazione è avvenuta con scrutinio segreto. E ora il ddl Zan è praticamente affossato. In questo modo infatti salta l’esame degli articoli ed emendamenti del decreto legge, di fatto bloccando l’iter.

Il Senato approva la “tagliola” e affossa il ddl Zan

A favore hanno votato 154 senatori, contrari 131, astenuti 2. Il voto sulla richiesta presentata dai gruppi della Lega e Fdi, si è svolto a scrutinio segreto. “Sono stata chiamata a decidere sulla richiesta di una votazione segreta. È una questione puramente giuridica – ha chiarito la presidente – non a caso ho fatto riferimento al regolamento e ai precedenti”.

Il #ddlzan è ufficialmente morto.

Al cospetto del voto segreto, la porcata è diventata realtà.

Dovete vergognarvi. Vergognarvi tutti pic.twitter.com/nsxasDNFXv — ApocaFede (@DrApocalypse) October 27, 2021

“Il segretario del Pd ha aperto al dialogo per arrivare ad una approvazione veloce della legge, perchè l’Italia è l’unico Paese senza una legge contro i crimini di odio.

154 vs 131 #ddlzan è morto — Simone Alliva (@SimoneAlliva) October 27, 2021

Dall’altra parte c’è la Lega che ha rifiutato di ritirare questa tagliola che affosserebbe definitivamente la legge. Se oggi la tagliola passa la legge è morta. Noi abbiamo chiesto di ritirare la tagliola per discutere e trovare un punto di incontro, una mediazione per approvare tutti insieme la legge”, ha detto Alessandro Zan su La7. Oltre a Lega e Fratelli d’Italia a favore della cosiddetta tagliola ha votato anche Forza Italia, con il dissenso del deputato Elio Vito che ha annunciato le sue dimissioni daresponsabile del Dipartimento Difesa e sicurezza di Forza Italia:

La mia lettera di dimissioni al Presidente @berlusconi da responsabile del Dipartimento Difesa e sicurezza di @forza_italia, dopo che è stato annunciato al Senato il nostro voto favorevole al non passaggio agli articoli del #DDLZan🌈 pic.twitter.com/IKRB4uQ8Sp — Elio Vito 🇮🇹🇪🇺🇺🇸 (@elio_vito) October 27, 2021

Il commento di Alessandro Zan all’esito del voto:

Chi per mesi, dopo l’approvazione alla Camera, ha seguito le sirene sovraniste che volevano affossare il #ddlZan è il responsabile del voto di oggi al Senato. È stato tradito un patto politico che voleva far fare al Paese un passo di civiltà. Le responsabilità sono chiare. — Alessandro Zan (@ZanAlessandro) October 27, 2021

Ora l’iter della testo del ddl Zan, bloccato al Senato deve ritornare in commissione non prima di sei mesi. E chissà se ne uscirà mai come indica anche la prima reazione di Matteo Salvini che ha dichiarato Sconfitta l’arroganza di Letta e dei 5Stelle: hanno detto di no a tutte le proposte di mediazione, comprese quelle formulate dal Santo Padre, dalle associazioni e da molte famiglie, e hanno affossato il #DDLZan. Ora ripartiamo dalla proposte della Lega”