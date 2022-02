Il presunto killer di Rosa Alfieri è stato arrestato

Aveva fatto perdere le sue tracce subito dopo la morte di Rosa Alfieri. Una fuga durata meno di 24 ore: nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 3 febbraio, Elpidio D’Ambra è stato arresto dalle forze dell’ordine. È lui l’unico indiziato per l’omicidio della giovane di Grumo Nevano – nel napoletano -, morta strangolata all’interno di quell’abitazione affittata dal padre proprio all’uomo che ora è accusato di aver ucciso la figlia.

Rosa Alfieri, arrestato il presunto killer della giovane uccisa a Grumo Nevano

La svolta nelle indagini è arrivata nel tardo pomeriggio di mercoledì. Gli inquirenti si erano messe sulle tracce dell’uomo immediatamente, ma lui si era dato alla fuga. Le sue fotografie erano state pubblicate sui social e alcuni sanitari dell’Ospedale San Paolo di Napoli – nella zona di Fuorigrotta – lo hanno riconosciuto e hanno avvisato immediatamente il commissariato locale. Il 31enne, infatti, si era presentato nel nosocomio per effettuare alcuni controlli medici. Subito dopo la segnalazione, la polizia è giunta sul posto, lo ha fermato e lo ha condotto in Questura dove è stato interrogato.

Ora dovrà rispondere dell’accusa di omicidio. Nel frattempo la cugina di Rosa Alfieri non ha dubbi su quanto accaduto due giorni fa in quell’abitazione di Grumo Nevano: “Io so che è stato un tentato stupro, almeno per quello che so ora, poi dopo l’autopsia saranno accertate le informazioni. So che sono stati trovati dei graffi sul viso e sul collo di mia cugina che sarà stata lei stessa a farsi tentandosi di difendersi. Io so che è stata strangolata con un foulard o una sciarpa e lei avrà provato a toglierla”. Poi c’è anche il giallo del telefono: la cugina ha detto di aver più volte provato a chiamare la giovane, ma le chiamate venivano “buttate giù”. Ma durante quei tentativi di mettersi in contatto con lei, la 23enne era già morta.