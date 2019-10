Lucia Annunziata si commuove e scoppia a piangere durante Mezz’ora in più mentre legge l’annuncio dell’omicidio di Hevrin Khalaf, esponente del Partito del Futuro Siriano (FSP) che è stata uccisa ieri mentre transitava con il suo autista sull’autostrada.

Il pianto di Lucia Annunziata per l’omicidio di Hevrin Khalaf

“Scusate, un po’ di commozione ma questa storia dei curdi è veramente insopportabile”, dice Annunziata che poi per sdrammatizzare aggiunge che le capita più spesso di commuoversi con la politica estera rispetto alla politica italiana.

“Scusate la commozione ma questa storia dei curdi è veramente insopportabile”. Lucia Annunziata sulla uccisione della paladina delle donne curde Hevrin #Khalaf #mezzorainpiu @RaiTre pic.twitter.com/0dpDPJx4hl — Mezz’ora in Più (@Mezzorainpiu) October 13, 2019

Poi la Annunziata ha ceduta la parola al padre di Lorenzo Orsetti, morto a fianco dei curdi lo scorso marzo. “Meglio – dice Annunziata – che prendi tu la parola”. Le forze democratiche siriane a guida curda (Sdf) puntano l’indice contro la Turchia per l’assassinio di Khalaf: “Questo fatto dimostra che in quest’invasione delle forze turche non si fa nessuna differenza tra soldati, civili e politici”. Mentre dalla Turchia non vi sono per ora conferme ufficiali, a quanto afferma il giornale filogovernativo conservatore Yeni Safak, citando fonti sul posto, che Hevrin Khalaf e’ stata messa “fuori combattimento” nel corso di un’operazione militare, per la precisione un raid effettuato in base a informazioni fornite dall’intelligence. “E’ una perdita molto grave”, ha detto Mutlu Civiroglu, un esperto di politica curda citato dal Guardian. “Aveva un grande talento per quel che riguarda la diplomazia, partecipava sempre a riunioni con gli americani, i francesi, in generale le delegazioni straniere”.

