Il ponte mobile è crollato sulla strada a La Spezia: per fortuna non ci sono feriti

Succede a La Spezia: il ponte levatoio della darsena di Pagliari è collassato, sulla strada. Per fortuna non c’è nessun ferito. Le cause del crollo della struttura sono in corso di accertamento.

Il momento in cui crolla il ponte levatoio alla darsena di Pagliari | VIDEO

Il cedimento di una porzione del ponte interno alla darsena del porto della Spezia è successo questa mattina: a collassare è stata la parte mobile della struttura di ponte Pagliari, durante la fase di chiusura. Il ponte mobile si apre per permettere l’accesso in darsena delle barche a vela. La struttura, lunga circa una ventina di metri, era stata inaugurata nel 2010. Sul posto forze dell’ordine e vigili del fuoco. Non si esclude che il cedimento possa essersi generato da un guasto meccanico al sistema idraulico del ponte