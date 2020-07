Il manager della Laserjet di Pojana Maggiore si è risvegliato dalla sedazione, è lucido e non più intubato. La sua storia di paziente uno di un focolaio in Veneto era stata raccontata nei giorni scorsi dopo un viaggio nei paesi della ex Jugoslavia.

Il Corriere del Veneto racconta oggi che l’uomo, 64 anni, era finito al centro di forti polemiche per aver partecipato a una festa e a un funerale prima di rivolgersi ai medici, di fronte ai quali, in un primo momento, aveva rifiutato il ricovero.

Tolta la sedazione, ieri ha finalmente ripreso conoscenza e, stando a quanto riferiscono fonti vicine alla famiglia, «è sveglio e reagisce liberamente». Pare sia piuttosto agitato ma la cosa più importante è che l’uomo respira autonomamente e pare ormai fuori pericolo di vita. Nei prossimi giorni gli specialisti dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove il manager è ricoverato, potrebbero decidere di dimetterlo dal reparto di Terapia intensiva e di trasferirlo in quello di pneumologia, dove portare avanti le cure

Intanto sono 10 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, in maggioranza di cittadini stranieri, e aumentano notevolmente le persone poste in isolamento fiduciario, 74 in più rispetto a ieri. Il dato emerge dal bollettino regionale. Il totale dei contagi dall’inizio della pandemia arriva a 19.379 e le persone poste in isolamento sono 1.298; aumentano leggermente (+4) i soggetti attualmente positivi, che sono 398. Nessun decesso nelle 24 ore, per cui i morti sono 2.039 di cui 1.435 in ospedale. I negativizzati sono 16.942 (+6). Nei reparti ospedalieri ordinari sono ricoverati 142 pazienti (+3), di cui 20 (+6) positivi al Covid-19; invariate le terapie intensive, con 9 ricoverati di cui 3 positivi.