Il crollo di una gru su un palazzo in provincia di Milano | VIDEO

Da alcuni giorni il Nord Italia è alle prese con una perturbazione che sta provocando diversi danni. Violenti scrosci di pioggia e improvvise grandinate hanno danneggiato molte automobili (e non solo) in Lombardia. A tutto ciò si è aggiunto, nelle giornate di ieri e oggi, anche un fortissimo vento che questa mattina ha fatto sfiorare la tragedia. A Rozzano, cittadini a Sud di Milano, una gru è caduta danneggiando un palazzo in ristrutturazione. Per fortuna non si segnalano feriti, ma 34 famiglie sono state evacuate. Queste le immagini che i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, si sono trovati davanti agli occhi.

#Milano, in corso intervento dei #vigilidelfuoco nella zona di Rozzano per il crollo di una gru sulla facciata di un palazzo: nessuna persona coinvolta nell’incidente, in corso l’evacuazione della struttura e la messa in sicurezza dell’area [#26luglio 15:00] pic.twitter.com/VxD9VnLopy — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 26, 2021

Rozzano, il maltempo e il forte vento fanno crollare una gru

L’incidente, secondo quanto riferito dai testimoni che hanno allertato immediatamente i soccorsi, è avvenuto poco dopo le 12 in via Pasolini. A provocare il crollo della gru è stata una tromba d’aria che si è abbattuta – insieme alla forte pioggia e a una violenta grandinata – sulla cittadina di Rozzano. Venti minuti di tempesta che hanno portato a quella caduta sulla palazzina di sei piani in ristrutturazione. Nessun ferito, ma le 34 famiglie che vivono all’interno di quella struttura sono state fatte allontanare dalla zona. Adesso, infatti, si dovranno valutare eventuali danni strutturali provocati dall’impatto.

Un incidente che, seppur con dinamiche differenti, ricorda quello accaduto il 15 giugno scorso proprio a Milano, con una trivella alta oltre 10 metri si è abbattuta su uno degli edifici più popolati dell’Istituto di ricerca Ifom. Anche il quel caso, fortunatamente, non si registrarono feriti. Ma la paure fu grande e oltre 600 persone furono evacuate.

(foto e video: da profilo Twitter dei Vigili del Fuoco)