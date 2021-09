La politica non fa eccezione, come giusto che sia, ed ecco che il green pass diventerà obbligatorio anche a Montecitorio. Deputati e Senatori, ma non solo: tutte le cariche elettive che si dovranno riunire saranno tenuti ad avere la certificazione verde. ”Ci metteremo subito al lavoro appena verremo a conoscenza dei dettagli del provvedimento del governo, affinché le stesse regole sul green pass, che valgono per tutti i cittadini, vengano applicate anche per entrare in Parlamento”, dice all’Adnkronos i deputato di Forza Italia, Gregorio Fontana, questore anziano di Montecitorio. Un provvedimento che rientra nello spirito del buon esempio, quello di cui il paese ha bisogno e che la politica si deve prendere la responsabilità di offrire. Così come sottolineato in queste ore anche dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi ”L’obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro è una decisione del Governo finalizzata a rafforzare la campagna vaccinale.”

Il green pass sarà obbligatorio anche per deputati e senatori

Soddisfazione per il provvedimento arriva dagli scranni del centrosinistra, dove il Senatore Marcucci twitta tutto il suo sostegno al provvedimento.

Oggi finalmente il governo decide di estendere il #greenpass ai luoghi di lavoro. I Presidenti di Camera e Senato non possono più tergiversare: il Parlamento deve rispettare le leggi dello Stato. — Andrea Marcucci (@AndreaMarcucci) September 16, 2021

Di altro avviso sono ovviamente le opposizioni che erano intervenute duramente sul green pass. “Non sono d’accordo” sul fatto che i tamponi siano gratuiti solo per chi non si può vaccinare, anche perché “ai fini del tracciamento del Covid, della certezza di non essere contagiati è più sicuro”, ha detto questa mattina nel corso de l’Aria che tira Giorgia Meloni. La presidente di Fratelli d’Italia ha poi continuato, “Se lo Stato vuole imporre il green pass a 360 gradi -ha spiegato- siccome siamo ancora una nazione dove i diritti esistono dovrebbe garantire a tutti la possibilità di avere questi strumenti”.