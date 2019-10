Il Giornale ha fatto un guaio con Silvia Romano?

La fuga di notizie su Silvia Romano potrebbe mettere in pericolo la trattativa con gli estremisti. Lo scrive oggi Luca Fazzo sul Giornale, ovvero proprio l’autore dell’articolo che raccontava del presunto matrimonio islamico della cooperante italiana rapita in Kenya e che oggi dovrebbe trovarsi in Somalia.

Si tratta infatti di una trattativa faticosa, condotta lungo canali della cui attendibilità i nostri servizi segreti hanno dubitato a lungo:

Ma ora la convinzione è di essere sulla strada giusta. E quel dettaglio trapelato ieri e riportato dal Giornale, il matrimonio islamico imposto a Silvia, è – per quanto doloroso – una conferma dell’unica cosa che in questo momento conta davvero: la cooperante italiana è viva. Non si sa in quali condizioni fisiche e psichiche, ma viva. Nel pomeriggio di ieri, lo conferma un lancio della agenzia Agi che citando fonti dell’intelligence dice che «Silvia Romano è viva e stiamo lavorando per portarla a casa». La fonte dei nostri servizi «non conferma e non smentisce» il matrimonio islamico imposto alla ragazza, il che – nella cautela della formula – è di fatto un riscontro, come anche il «no comment, invitiamo tutti alla massima responsabilità» attribuito ai vertici dei servizi dall’Adnkronos.

A venire presi (apparentemente) alla sprovvista sono i pm della procura di Roma, titolare dell’inchiesta italiana per sequestro di persona a scopo d’estorsione: «Non ci sono evidenze investigative nuove rispetto a quanto già emerso dalla collaborazione tra le autorità italiane e quelle kenyote», fanno sapere da piazzale Clodio. Ma anche questa dichiarazione (a meno di improbabili deficit di comunicazione tra servizi segreti, Ros e magistrati) fa parte di una linea *** che punta a tenere i riflettori bassi sulla vicenda, sperando così di agevolare la sua positiva conclusione.