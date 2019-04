Il furto della statua della Madonna a Roasio

Furto nella chiesa di San Maurizio, a Roasio (Vercelli). La notte del Venerdì Santo ignoti hanno trafugato dalla parrocchia una statua della Madonna con bambino. A rivelare l’episodio è stato il parroco, don Jarek Dobkowski, durante l’omelia della veglia pasquale. “si tratta di un sacrilegio gravissimo, un atto profanatorio di chiara matrice satanista – ha detto il sacerdote -. Tale perversione può essere solo di chi è armato dalla mano del Maligno”.

La statua si trovava all’esterno dell’edificio religioso. Non era di particolare pregio artistico o storico, ma aveva un valore altamente simbolico per la piccola comunità di Roasio, poco più di 2.300 abitanti. Sull’episodio è stata sporta denuncia. Intanto oggi a Roma una cittadina bosniaca di 31 anni, domiciliata presso il campo nomadi “Castel Romano” e già nota alle forze dell’ordine, e’ stata arrestata ieri pomeriggio dai carabinieri della Stazione Roma Quirinale perché sorpresa dopo aver prelevato denaro dalle cassette delle offerte di due chiese del centro storico. La donna era stata notata dai carabinieri all’uscita della chiesa di Santa Maria Maddalena, in piazza delle Maddalene, ed è stata fermata per un controllo.

Con sé aveva un metro metallico allungabile, su cui aveva applicato del nastro adesivo in punta, e molte monete. Gli immediati accertamenti dei Carabinieri hanno consentito di verificare che la donna si era appena impossessata del denaro contenuto nelle cassette delle offerte della stessa chiesa e, poco prima, della chiesa “San Salvatore alle Cappelle”, in piazza delle Cappelle, utilizzando lo stesso metodo.

