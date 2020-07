Prima sono risultati positivi tre migranti, oggi si è appreso che sono contagiati altri 22: i 25 sono in isolamento in strutture di accoglienza. I casi non sono conteggiati nel bollettino della Protezione Civile

Ci sono 25 migranti trasferiti nei giorni scorsi dalla Sicilia in Basilicata dopo essere sbarcati sull’isola che sono positivi al Coronavirus SARS-COV-2, secondo i tamponi eseguiti nelle ultime ore. Prima sono risultati positivi tre migranti, oggi si è appreso che sono contagiati altri 22: i 25 sono in isolamento in strutture di accoglienza.

Il focolaio di Coronavirus tra i migranti trasferiti in Basilicata dalla Sicilia

Nel bollettino della Protezione Civile in Basilicata sono comunque registrati zero contagi. il senatore Pasquale Pepe, capo del dipartimento per il Mezzogiorno della Lega, è andato all’attacco del governo: “La Basilicata è stata la prima Regione Covid free in Italia. Oggi, grazie al Ministro Lamorgese e al Governo Conte, che ha chiuso gli aeroporti ma ha aperto i porti, abbiamo, solo tra gli immigrati che ci hanno ‘regalato’, ben 25 positivi, ed ancora si aspettano gli esiti di altri tamponi”. “Per di più – ha aggiunto – mi dicono, e lo approfondirò per via istituzionale, che diversi di questi ospiti, nei giorni scorsi e fino a poche ore fa, andavano tranquillamente a spasso. Non è accettabile, per niente!”.

Della vicenda ha parlato anche Salvini in una nota: “La Basilicata non è più una regione ‘Covid free’: grazie a questo governo, ben 22 immigrati trasferiti nei centri di accoglienza sono risultati positivi. Italiani in quarantena per mesi, clandestini infetti liberi di sbarcare. Questo governo mette in pericolo l’Italia”.

