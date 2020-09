Il Fatto e la rissa tra le figlie di Berlusconi

Per il Fatto “il dito è puntato contro Barbara”: Barbara è Barbara Berlusconi. Il dito sarebbe quello di Marina che sarebbe “furiosa” con la sorella colpevole di aver fatto avanti e indietro da Capri, con una serata prima al ristorante “Da Paolino” e poi all ’ “Anima e Core”. Una decina di amici durante la serata. Alcune di quelle persone, compresa Barbara che dopo Capri era andata a Ponza, e Luigi Berlusconi reduce da Pantelleria, sarebbero state presenti alla famigerata cena di Ferragosto a Villa Certosa, la scena del crimine in cui Berlusconi e il Coronavirus si sarebbero incontrati. Tutta colpa di chi ha tenuto comportamenti irresponsabili:

Qualcuno ha tenuto un comportamento irresponsabile… ”. Marina Berlusconi, la primogenita dell’ex premier ricoverato al San Raffaele per Covid, è su tutte le furie. E il bersaglio numero uno delle sue invettive è Barbara, che molti indicano come colei che ha portato il virus a Villa Certosa. Fatto che ha vanificato tutti gli sforzi fatti proprio da Marina per salvaguardare il padre dal contagio, con la decisione di fargli trascorrere l’intero lockdown nella sua villa di Valbonne, in Provenza, e le regole rigidissime imposte prima ad Arcore e poi in Sardegna: tutti quelli che entrano in contatto con lui devono presentarsi con un esame di tampone negativo. E così è stato, almeno fino ai primi di agosto. Poi, quando Marina ha mollato un po’la presa, è successo il patatrac. Senza nemmeno Licia onzulli, impegnata in campagna elettorale, a vigilare. Da qui l’amarezza e l’irritazione. Perché “anche se non si può dire con certezza chi l’abbia infettato, in villa si sono tenuti comportamenti irresponsabili, con persone che andavano e venivano senza problemi, magari reduci da feste… ”, è il tono dello sfogo di Marina con chi nelle ultime ore è riuscito a parlarci

Barbara Berlusconi ieri si è difesa strenuamente in un’intervista al Corriere.it: Nei giorni in cui vivo momenti di grande angoscia per la salute di mio padre penso sia disumano essermi trovata su tutti i media come l’untrice ufficiale della persona a cui voglio più bene. Vorrei proprio capire su quali basi sono stata indicata con certezza come la responsabile. Dopo tre tamponi e un test sierologico negativi è molto improbabile che papà abbia preso il Covid 19 da me. Lui è risultato positivo molto dopo, e ultimamente il periodo di incubazione del virus si è ridotto”, ha proseguito. La figlia dell’ex premier contesta soprattutto le ricostruzioni sulla sua estate passata tra feste con poche precauzioni: “Non ci sto a sentirmi dire questo. Non mi riconosco in questa specie di ritratto. Non ho condotto alcuna vita sregolata in Sardegna. Le volte che sono uscita la sera in tre mesi si possono contare sulle dita di una mano. Mai come quest’anno sono stata praticamente sempre a Villa Certosa: altro che movida…Pannolini, piuttosto!”. Non è stata quindi lei a infettare Silvio Berlusconi come dimostrano “i tempi e i ripetuti tamponi negativi fatti da mio padre. La caccia all’untore è una cosa da Medioevo – ha concluso – e la trovo umanamente inaccettabile oltre che scientificamente indimostrabile”.