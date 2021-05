Il dg della Nazionale Cantanti Pecchini si dimette… e difende gli artisti

Alla fine ha fatto l’unica cosa possibile: si è dimesso Gianluca Pecchini, direttore generale della Nazionale Cantanti, finito nella bufera per le sue frasi sessiste e misogine rivolte ad Aurora Leone dei The Jackal (“Sei una donna, non puoi stare qui”, “Il completino? Te lo puoi mettere pure in tribuna” e altre sconcezze). Stretto in una morsa sempre più stretta, con gli endorsement in favore di Aurora che crescono di ora in ora e i big della canzone che cominciano a scaricarlo per salvare la faccia, Pecchini è costretto a fare un passo indietro: tardivo ma inevitabile. Il minimo sindacale di fronte a una vergogna simile. Sarebbe stato impossibile a quel punto assumere qualunque posizione in favore dei diritti delle donne – ma, più in generale, della dignità umana – senza questo atto dovuto e necessario.

“Mi assumo la responsabilità di quanto è accaduto”

Con una nota Pecchini chiarisce la sua posizione, sollevando – o almeno provandoci – da ogni responsabilità, complicità o indifferenza i cantanti presenti nella sala da pranzo in cui si sono svolti i fatti ormai noti a tutti, con Aurora Leone fatta alzare dal tavolo in quanto donna, estromessa dalla partita e addirittura cacciata dall’albergo in cui alloggiavano.

“Mi assumo la responsabilità di quello che è accaduto dimettendomi dal mio incarico in attesa di parlare personalmente con Aurora Leone. Ci tengo però a sottolineare, a scanso di equivoci, che nessun artista si è reso conto dell’episodio in questione; i presenti si sono accorti di quello che stava accadendo nel momento in cui Aurora e Ciro si sono alzati per andarsene via”.

“Le donne non giocano. Queste sono le nostre regole e se non le volete rispettare dovete uscire da qua” aveva detto ad Aurora. “Non farmi spiegare perché non puoi stare seduta qui, tu non puoi e basta”. Parole indegne di un paese civile, che sembrano uscite direttamente dagli anni ’20 e di fronte alle quali Aurora e lo stesso Ciro non sono rimasti zitti, nel silenzio assordante generale. Una discussione i cui strascichi sono proseguiti anche successivamente con la clamorosa estromissione del duo comico non solo dalla Partita del cuore (alla quale erano stati invitati a partecipare) ma dallo stesso hotel che li ospitava. “Ci hanno pure cacciati dall’hotel” hanno denunciato Aurora e Ciro nella loro video-story su Instagram.

Ma chi è Gianluca Pecchini?

Laureato in Giurisprudenza, Pecchini ha frequentato il corso di Coverciano per manager del calcio, attività che ha svolto nel Suzzara, la squadra della sua città, in provincia di Mantova. E proprio del Mantova Calcio (società che milita nell’attuale Serie C) Pecchini è anche Vicepresidente, attività che divide – o sarebbe meglio dire divideva – con quella di direttore generale della Nazionale Cantanti.