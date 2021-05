Il delirio della donna sul volo Ryanair Ibiza-Bergamo che sputa addosso agli altri | VIDEO

Il filmato di quanto accaduto sabato scorso, 29 maggio, a bordo del volo Ibiza Bergamo ha fatto il giro della rete. Nel filmato si vede una donna dare in escandescenza attaccando prima una passeggera, per poi prendersela anche con lo steward che le chiedeva di rimettersi al suo posto. Una pessima pagina fatta di insulti, capelli tirati, sputi e mozioni no mask. Il tutto è stato ripreso dagli altri passeggeri che, poi, sono finiti nel mirino delle ire della donna in quei momenti di tensione incontrollata.

Volo Ibiza Bergamo, il delirio di una donna che sputa addosso agli altri

Secondo le prime ricostruzioni, la tensioni sarebbero iniziate nei momenti dell’imbarco del volo Ibiza Bergamo. Una passeggera aveva chiesto di mantenere il distanziamento sociale nelle fasi di accesso al velivolo Ryanair – norma contenuta all’interno dei protocolli anti-covid per i viaggi in aereo -, visto che qualcuno non stava rispettando questa indicazione. E da lì si è partiti con gli insulti, con tanto di epiteti omofobi. Ma la donna protagonista di questo video non si è limitata solamente a queste parole deprecabili.

Nel filmato, infatti, si mostra un tentativo di “pacificazione” da parte di uno steward. L’uomo, però, viene aggredito verbalmente dalla donna che poi, non contenta della sceneggiata di cui si stava rendendo protagonista, torna a “colpire” la persona che aveva chiesto il mantenimento delle distanze. E la colpisce fisicamente, tirandole i capelli. Ma questo sembra non bastare. La rabbia è incontrollabile e la donna se la prende anche con gli altri passeggeri che riprendevano – con i loro smartphone – quella scena di inaudito delirio no mask, arrivando a minacciarli a mo’ di: “Lei non sa chi sono io”.

Secondo quanto riportato da BergamoNews, la donna protagonista di questo video sarebbe stata denunciata per quanto accaduto a bordo del volo Ryanair. Dal canto suo, una volta a terra la donna ha pubblicato alcune stories Instagram in cui minaccia denunce nei confronti delle persone che hanno condiviso quei filmato con il suo volto riconoscibile.

(foto: da video pubblicato su Facebook da Salvo Sottile)