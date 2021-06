Il crollo del palazzo di 11 piani a Miami

Un palazzo di 11 piani è crollato a Miami; al momento in cui l’edificio è collassato erano le due di notte, si temono perciò molte vittime.

Nel video qui sotto si vedono i momenti successivi al crollo, quando sono iniziati ad arrivare i soccorsi. L’edificio sorgeva su Collins Avenue a Surfside e sul luogo sono intervenute decine di squadre di soccorso. Il palazzo era un condominio con circa 100 appartamenti di fronte alla spiaggia. Le autorità non hanno ancora riferito quante persone siano rimaste coinvolte, ma sulla scena i vigili del fuoco avrebbero affermato che vi sarebbero “molte vittime”.

Oltre a cercare chi si trova sotto le macerie i soccorritori stanno evacuando le persone che si trovavano nella parte dell’edificio che non è crollata

Rescuers working on evacuating residents from the uncollapsed Part of the complex #Florida #Miami pic.twitter.com/T5y9lWPNcG

