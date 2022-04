Il cantante che in una discoteca di Ischia si rifiuta di salutare al microfono padre e figlio e viene accoltellato

Il giovane vocalist, per fortuna, è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale

Un’assurdo episodio di intimidazione che poi è deflagrato in una violenza fisica con tanto di accoltellamento. È accaduto nella notte tra sabato 23 e domenica 24 aprile in una discoteca di Ischia, dove un padre e un figlio hanno accoltellato il giovane vocalist che aveva – fino a quel momento – condotto la serata di musica e balli in quel locale lungo il mare dell’isola campana. I due si erano avvicinati alla console per “chiedere” di essere salutati pubblicamente al microfono, ma al rifiuto del 28enne hanno tirato fuori dalla tasca un coltello e lo hanno colpito.

Ischia, padre e figlio accoltellano vocalist di una discoteca

Il tutto è accaduto intorno alle 3.30. Padre e figlio, identificati e denunciati (ma del più piccolo ancora non vi è traccia), si sono avvicinati alla console dove il vocalist stava annunciando le canzoni e i balli in corso durante quella serata di sabato alla discoteca “Blanco” di Ischia. Con fare minaccioso, hanno chiesto al giovane di salutarli al microfono, ma lui ha tentato di spiegare che questo non era possibile per via delle regole di quel locale di Casamicciola. Ed è qui che si è perpetrata la violenza, prima verbale e poi fisica.

“Qui comandiamo noi”, hanno gridato padre e figlio al vocalist. Poi gli schiaffi e i pugni al volto mentre proseguivano gli insulti nei confronti del giovane. E il figlio, il più piccolo dei due aggressori, ha tirato fuori dalla tasca una lama con cui ha colpito al corpo il dipendente di quella discoteca. Immediati i soccorsi e il ricovero presso l’ospedale Rizzoli di Ischia: per lui alcuni punti di sutura e una prognosi di sette giorni. I carabinieri, giunti sul posto, hanno identificato – anche attraverso i racconti dei testimoni – i due aggressori che sono stati denunciati: il padre, 47 anni, è stato già rintracciato mentre il figlio (20 anni) risulta ancora irreperibile.

Identificato e fermato il presunto autore dell’aggressione a Ischia

I carabinieri della stazione di Casamicciola Terme e del Nucleo operativo radiomobile di Ischia hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto Giuseppe Pirro, 20enne di Lacco Ameno già noto alle forze dell’ordine. Pirro è gravemente indiziato del tentato omicidio del 28enne vocalist di una discoteca di Casamicciola Terme, accoltellato al fianco sinistro nella notte tra il 23 e il 24 aprile. Attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza installate nel locale, i Carabinieri hanno identificato il giovane come colui il quale avrebbe inferto alla vittima la coltellata. Il 20enne si è presentato in caserma ed è stato subito fermato; sarà ora portato nel carcere napoletano di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, che hanno già rintracciato il padre del 20enne, padre e figlio avrebbero preteso dal vocalist un saluto al microfono, e al rifiuto di quest’ultimo lo avrebbero aggredito prima a schiaffi e pugni, poi con la coltellata.