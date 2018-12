Il bimbo picchiato e insultato dai bulli razzisti a Roma

Repubblica Roma racconta oggi la storia di Luca (nome di fantasia), un ragazzino egiziano della II media della Nino Rota, al Portuense:

Il 7 dicembre, mentre tornava a casa dopo le lezioni, il 12enne «è stato accerchiato da quattro ragazzi più grandi — racconta Amal, la mamma del ragazzo — Uno gli ha tenuto le mani ferme, gli altri tre l’hanno picchiato, dicendogli parole ingiuriose e chiamandolo “negro” diverse volte». Niente di rotto, per fortuna, ma “solo” lividi e contusioni che il 12enne è riuscito a nascondere ai genitori fino a pochi giorni fa: «In questo periodo si chiudeva spesso in bagno a piangere, dormiva sempre, non parlava con me e mio marito, che è un ingegnere all’Hp». Il motivo? «Quei ragazzi gli hanno detto che se avesse rivelato a qualcuno dell’aggressione, lo avrebbero picchiato di nuovo — prosegue la madre del 12enne, ingegnere anche lei — “Ti ammazziamo”, gli hanno urlato, insieme a frasi razziste: il clima d’odio sta dilagando nel Paese a causa di questo governo. Vorrei che questi ragazzi capissero che nessuno viene qui per rubare pane e lavoro. Nel nostro caso, anni fa mio marito vinse un concorso di “scambio lavorativo”. Paghiamo le tasse, siamo cittadini onesti».

Una volta appreso dell’aggressione, la famiglia di Luca è corsa a denunciare il fatto ai carabinieri della stazione di Villa Bonelli, mentre il quartiere si è mobilitato in difesa della famiglia, non solo con messaggi di solidarietà, ma anche con una raccolta firme per richiedere la vigilanza all’uscita delle scuole.