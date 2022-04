Il bambino di 6 anni morto schiacciato da un quad a Olevano Romano

Il piccolo Lorenzo avrebbe festeggiato il suo sesto compleanno proprio oggi. Ma questi giorni di festa si sono trasformati in una tragedia per lui e per la sua famiglia. Dopo il pranzo di Pasquetta in una casa di Olevano Romano (piccolo comune non distante dalla capitale), infatti, il bambini è salito a bordo di un quad guidato da un’amica di famiglia (26 anni). Durante una delle manovre, la donna ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato schiacciando il corpo del piccolo. Per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare.

Olevano Romano, bambino di 6 anni morto schiacciato da un quad

Il piccolo Lorenzo stava festeggiando, come tanti altri suoi coetanei, questi giorni di festa in cui le scuole sono chiuse. Pasqua e Pasquetta insieme a tutta la sua famiglia e agli amici riuniti in quella casa di Olevano Romano, nella zona di Colle Conchi. Il tutto in attesa del suo sesto compleanno. Nel pomeriggio di lunedì 18 aprile, però, la tragedia. Dopo pranzo, il bimbo sale a bordo di quel quad insieme a un’amica di famiglia che, poco dopo, perde il controllo del mezzo per motivi ancora da accertare.

Inutili i soccorsi. All’arrivo del 118, infatti, i medici hanno potuto solamente dichiarare la morte del piccolo Lorenzo. Il suo corpo è stato traferito al Policlinico di Tor Vergata dove sarà eseguito l’esame autoptico. La donna che era alla guida del quad è stata anch’ella trasportata in codice rosso all’Ospedale di Colleferro, ma non è in pericolo di vita. Nel frattempo, la Procura di Tivoli ha aperto un’inchiesta sull’incidente e sulla morte del bambino: l’accusa, al momento, è quella di omicidio colposo. Anche se per il momento nessun nome risulta essere iscritto nel registro degli indagati. Saranno effettuate analisi e rilievi anche sul mezzo – che è stato, ovviamente, posto sotto sequestro – e sul giardino di quella casa di Olevano Romano.