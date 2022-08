“Litigavano tutto il tempo”: il 30enne italiano arrestato con l’accusa di aver ucciso l’amica in Croazia

Quella che doveva essere una vacanza in Croazia all’insegna del relax si è trasformata in un vero e proprio dramma per un coppia di amici: ecco cosa è successo

Quella che doveva essere una vacanza in Croazia all’insegna del relax si è trasformata in un vero e proprio dramma per un coppia di amici. I due, un uomo e una donna, avrebbero passato la maggior parte del tempo a litigare finché lei, 40 anni, non è stata ritrovata in fin di vita all’alba di stamane 18 agosto. L’uomo, italiano di 30 anni, è ovviamente il principale sospettato e per questo è stato arrestato. La notizia è stata diffusa dall’agenzia locale Hina.

Il 30enne arrestato con l’accusa di aver ucciso l’amica in Croazia: cosa è successo e le parole dei testimoni

Quando gli agenti e i sanitari sono giunti sul luogo dell’aggressione, ovvero la casa in cui i due amici stavano soggiornando, la 40enne versava già in condizioni disperate, tanto che è deceduta proprio qualche attimo dopo il loro arrivo. I testimoni hanno raccontato alle forze dell’ordine di una furiosa lite tra i due, per questo motivo il 30enne è stato subito arrestato. Stando a quanto ricostruito dalla Questura istriana, la vittima sceglieva spesso di trascorrere le vacanze lì, nel villaggio di Zacchigni, una location a 3 km dal mare nell’Umaghese, sempre assieme al marito. Quest’anno, però, si era presentata con l’amico 30enne.

La donna che ha affittato ai due l’appartamento all’interno del villaggio ha raccontato di aver sentito dal piano di sopra forti urla seguite da vetri spaccati e colpi violenti. Nello specifico, la testimone ancora sotto shock ha detto allo Jutarnji list: “Ho sentito dei forti colpi e dei vetri andati in frantumi. Il Pronto soccorso e la Polizia sono arrivati presto, ma per la povera vittima non c’era nulla da fare. Ho chiamato il marito della donna che conoscevo dagli anni passati, ma mi ha detto che potrà venire appena tra tre giorni, perché si trova in Ucraina per lavoro”. Nel frattempo, gli agenti della Criminalpol della Questura istriana stanno svolgendo all’interno dell’appartamento un sopralluogo approfondito , dal quale potrebbero emergere più dettagli su quanto accaduto.