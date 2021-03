Ibrahimovic e la gag sul ritardo a Sanremo. Ma era causato da un incidente mortale

“C’era un incidente in autostrada. Ho fermato un motociclista e gli ho chiesto se mi poteva portare a Sanremo. Meno male che era un milanista. Sessanta chilometri per salvare il mio festival, non il tuo”. Ieri Zlatan Ibrahimovic sul palco dell’Ariston dopo la pausa per la partita, ha raccontato di un incidente in autostrada mentre tornava a Sanremo, che gli ha quasi impedito di arrivare in tempo. Ibra ha raccontato tutto mostrando un video girato sulla moto. Una gag sicuramente sinpatica. Il problema però, come conferma anche Adnkronos, è che l’incidente c’è effettivamente stato ed è stato un incidente mortale. E non tutti l’hanno presa bene:

Scusate, ma c’è poco da ridere.. In quell’incidente ha perso la vita una persona è quasi tutta la provincia di Savona è paralizzata. Dalle 16 che siamo bloccati… — More_Mommy 🧚‍♀️2 MLN🤖 (@MorenaCaraffi) March 4, 2021

Sta cosa di Ibra in moto fino a Sanremo mi ha fatto ridere, ma purtroppo l’incidente in autostrada è stato mortale e uno dei due conducenti dei tir è morto.#SANREMO2021 — Arya (@jennifersslaugh) March 4, 2021

Mi dicono che nell’incidente che ha tenuto bloccato Ibrahimovic un uomo ha perso la vita. Magari sarebbe stato meglio informarsi sulle dinamiche e sulle conseguenze prima di fare il racconto rocambolesco di come è arrivato fin qui. Un po’ di tatto a volte.#Sanremo2021 — Tonia 🌷 (@ToniaPeluso) March 4, 2021

L’incidente in questione è avvenuto sulla A10 all’altezza di Ceriale, tra Albenga e Borghetto Santo Spirito. La vittima si chiamava Mykola Bilonohov, ed era uno degli autisti rimasto coinvolto nello scontro frontale fra due tir. Uno dei due mezzi pesanti ha invaso la carreggiata opposta, forse a causa di un malore del conducente, e una cisterna si è andata a scontrare con l’altro automezzo che proveniva in senso contrario. Il forte impatto ha fatto rovesciare uno dei due mezzi, bloccando entrambe le carreggiate.