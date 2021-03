Iacovacci tentò di salvare Attanasio: la testimonianza dell’italiano illeso

Su quanto accaduto in quei momenti ha parlato Leone e ha fatto mettere a verbale che appena le jeep si fermano nella radura partono raffiche di mitra, si accende lo scontro fra il gruppo di rapitori e i ranger intervenuti. «I membri del convoglio — racconta il dirigente del World food programme — sono stati portati via dagli aggressori e qui è iniziato lo scontro a fuoco più intenso con i ranger del parco». Si tratta davvero di pochi secondi, quindi prosegue Leone: «A quel punto l’ambasciatore e il carabiniere sono stati uccisi dagli aggressori per reazione, perché Iacovacci per togliere Attanasio dalla linea di fuoco gli aveva detto di allontanarsi». Nella drammatica concitazione che caratterizza l’esplosione dello scontro a fuoco, il carabiniere d’istinto, prende l’iniziativa di proteggere l’ambasciatore. Fa né più né meno che quello per il quale è stato addestrato.

Grida, tenta di sottrarre Attanasio dalla traiettoria dei proiettili e, così facendo, mette in allarme i suoi rapitori che reagiscono sparando. Ma alla narrazione di Leone raccolta dai carabinieri del Ros manca ancora un pezzo. Il prologo dell’azione sulla via che portava il convoglio da Goma a Rutshuru. Chi erano e su quali aiuti hanno potuto contare i sequestratori. Attanasio e Iacovacci sono stati ritrovati privi dei loro orologi, dunque potrebbe trattarsi di una banda di criminali comuni, ma la verità è che in questo momento l’inchiesta dei pm Sergio Colaiocco e Alberto Pioletti, coordinata dal procuratore capo Michele Prestipino non privilegia una versione rispetto all’altra.