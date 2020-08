I vigili aggrediti e picchiati a Ponte Milvio dai negazionisti del virus

I giovani erano stati fermati per aver reagito con violenza alla richiesta degli agenti di indossare la mascherina, obbligatoria in luoghi affollati anche all’aperto dopo l’ordinanza del Ministero della Salute delle scorse settimane.

Tre giovani sono stati denunciati dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale intervenuti nella notte tra venerdì e sabato a Ponte Milvio a Roma per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.

I vigili aggrediti e picchiati a Ponte Milvio dai negazionisti del Coronavirus

Quando gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei controlli per verificare il rispetto delle misure anti Covid, hanno chiesto al gruppo di ragazzi di mettere le mascherine, questi non solo si sono rifiutati ma gli si sono rivoltati contro insultandoli. Alla vista di alcuni fotografi, che a ponte Milvio stavano proprio facendo un servizio sui controlli e gli assembramenti, hanno tentato di aggredirli pretendendo di non essere immortalati. Due agenti, che hanno tentato di bloccare i giovani, sono rimasti lievemente feriti. I giovani erano stati fermati per aver reagito con violenza alla richiesta degli agenti di indossare la mascherina, obbligatoria in luoghi affollati anche all’aperto dopo l’ordinanza del Ministero della Salute delle scorse settimane.

Numerose pattuglie hanno presidiato il lungomare e le principali località di ritrovo ad Ostia, dove, nell’ambito di una manifestazione, è stata riscontrata la violazione di alcune disposizioni anti-contagio. A seguito dell’intervento degli agenti, che hanno sanzionato e diffidato il responsabile al ripristino regolare della situazione, l’evento ieri ha potuto riaprire i battenti. In totale sono una ventina gli illeciti contestati ai gestori di locali e attività commerciali soprattutto per vendita e somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito, disturbo alla quiete pubblica legata ad emissioni sonore moleste e mancanza di prodotti igienizzanti. Sanzionati anche alcuni avventori per consumo irregolare di alcolici su strada.

