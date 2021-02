I ristoranti non riaprono la sera

La notizia era uscita sul Corriere ed era stata rilanciata da alcuni presidenti di Regione; ristoranti aperti in zona gialla la sera e a pranzo in zona arancione:

Il Comitato tecnico scientifico fissa le regole per l’apertura serale dei ristoranti in zona gialla e a pranzo in zona arancione, sia pur con alcune restrizioni. «Non c’è alcun via libera del Comitato Tecnico Scientifico alla riapertura della ristorazione nelle zone e negli orari che attualmente ne prevedono la chiusura», precisa il Cts in una nota chiarendo che si tratta delle regole che dovranno essere applicate se arriverà il via libera.