I malati sulle barelle da campo a Rivoli

Barelle da campo – quelle che rimangono a terra – all’ospedale di Rivoli (Torino), dove nella notte sono finiti letti e barelle classiche a causa dell’eccezionale numero di pazienti. Sono state utilizzate nell’area grigia del Pronto Soccorso, dove vengono accolti i pazienti sospetti di aver contratto il Covid. “Una situazione eccezionale”, spiegano dall’Asl To3, secondo cui ha riguardato un numero limitato di pazienti. “Le strutture sono in fortissima sofferenza e i pazienti continuano ad arrivare – aggiunge l’Asl -, ma tutti ricevono assistenza e hanno un letto”. Racconta Repubblica torino:

Le barelle da campo con i pazienti a pochi centimetri dal pavimento sono un’immagine che nessuno avrebbe mai voluto vedere. La notte dell’ospedale di Rivoli è stata particolarmente drammatica. Il sindacato Nursing Up critica i ritardi nell’adeguamento della struttura e la decisione di chiudere il pronto soccorso del Martini: «Non si può pensare di chiudere un Dea con 78mila passaggi in un periodo come questo». Così, tenere distinti i percorsi “puliti”, No Covid, da quelli “sporchi”, dove ci sono i pazienti positivi al virus, è molto difficile. «Le barelle da campo erano solo due e sono state utilizzate per poco. Ci dispiace — commenta l’azienda — ma noi non mandiamo indietro nessuno, accogliamo tutti. Dei 120 accessi di media al giorno abbiamo circa 70 casi Covid e 50 negativi con altre patologie»