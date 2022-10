I due striscioni sul centenario della "marcia su Roma" affissi davanti al Colosseo

Due striscioni comparsi, uno in sostituzione dell’altro, nel giro di pochi istanti. Il luogo è sempre lo stesso, quel ponte degli Annibaldi che da sempre viene utilizzato per lanciare messaggi “politici”. E in occasione del centenario della marcia su Roma il canovaccio si è ripetuto. Due messaggi opposti, infatti, si sono alternati lungo il corrimano di quella struttura di passaggio che offre una visione privilegiata del Colosseo. Il primo contro, il secondo a favore.

⚠️ ERRATA CORRIGE – Lo striscione di Mussolini capovolto sarebbe in realtà la prima versione apparsa sul ponte. In un secondo momento, sarebbe stato affisso uno striscione neofascista e la foto di Mussolini sarebbe stata girata. @UltimoraPolitics24 https://t.co/iTUNrnXNZ0 — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) October 27, 2022

Centenario marcia su Roma, i due striscioni affissi davanti al Colosseo

Come ricostruito da Ultimora.net, il primo striscione sul centenario marcia su Roma è stato quello contrario. Qualcuno – manca la firma in calce – ha esposto l’immagine di Benito Mussolini capovolta accompagnata da uno striscione: “22 ottobre 2022, sappiamo come va a finire”. Il riferimento, ovviamente, è all’uccisione del duce e a quanto accaduto in piazzale Loreto a Milano con il suo corpo (ma non solo il suo) appeso a testa in giù e lasciato alla mercé della popolazione. Il secondo, invece, è quello per “celebrare” il centenario della marcia fascista su Roma, con tanto di firma e rivendicazione da parte degli autori.

Roma, comparsi in città striscioni celebrativi del centenario della marcia su Roma.@ultimora_pol pic.twitter.com/yvBPtrsNOi — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) October 27, 2022

“100 anni dopo la marcia continua”. E l’immagine di Mussolini rimessa in piedi e non più capovolta. Sullo sfondo si vede il primo striscione rimosso e sostituito con quello in “favore” della marcia su Roma di cento anni fa, con tanto di firma e rivendicazione da parte del Movimento Nazionale, il gruppo di estrema destra guidato da Giustino D’Uva.