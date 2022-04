I due coniugi trovati mummificati a Campoformido: morti da mesi nessuno li aveva cercati

Nessuno si era preoccupato del loro silenzio. Nessuno si era preoccupato per alcune telefonate a cui non avevano risposto. L’unica persona ad averli cercati non si era preoccupata perché quella coppia di anziani era solita passare lunghi periodi all’estero, lontani dalla loro villetta di Campoformido, cittadina di 7mila anime non distante da Udine. Ma i due coniugi erano morti, da mesi. I loro cadaveri mummificati sono stati ritrovati nella giornata di mercoledì 13 aprile dalla forze dell’ordine. Secondo un’analisi preliminare del medico legale, la morte dei due risalirebbe allo scorso autunno.

Campoformido, trovati i cadaveri mummificati di due anziani in casa

Entrambi ultra-settantenni. Pensionati che amavano viaggiare. Per questo motivo i parenti non si sarebbero insospettiti delle mancate risposte alle loro telefonate. Poi, però, quel silenzio si è trasformato in tragedia. Perché alla fine una delle persone che fanno parte del gruppo di famiglia della coppia ha deciso di allertare le forze dell’ordine che si sono recate in quella villetta. E dopo aver aperto il portone si sono trovati davanti agli occhi quei due corpi mummificati.

I due anziani di Campoformido erano lì, nella loro casa. Morti da mesi. Secondo il medico legale il decesso risalirebbe allo scorso autunno e l’autopsia aiuterà a chiarire le tempistiche e le cause che hanno portato alla morte simultanea della coppia. La dinamica, al momento, fa pensare a una fuga di gas che ha ucciso i due anziani nel sonno. Ma questo sarà chiarito dagli esami che saranno effettuati nel corso dei prossimi giorni, con gli uomini dell’Arma dei Carabinieri – su disposizione della Procura della Repubblica di Udine – che hanno effettuato tutti i rilievi all’interno di quella villetta di via Carpini. All’interno dell’abitazione, inoltre, i soccorritori hanno trovato moltissimi rifiuti e oggettistica varia che rendevano complicato il passaggio nei corridoi e nelle stanze.

(FOTO IPP/MIPA)