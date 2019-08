La scomparsa di Elisa Pomarelli è tutta in trenta minuti. Ovvero la differenza tra il momento in cui lei e Massimo Sebastiani sono usciti dal ristorante Il Lupo a Carpaneto e il momento in cui lui si è presentato nel distributore per fare benzina alle 14,47 di domenica scorsa. Sebastiani si è fermato davanti all’Honda Civic davanti alla pompa di benzina numero tre e per fare rifornimento. Eugenio Carpinelli, il benzinaio è arrivato in quel momento, i due si sono salutati e poi Sebastiani ha detto: «Volevo fare un giro con la mia ragazza ma lei non è voluta venire. Vado in campagna a lavorare».

I 30 minuti di buco nella scomparsa di Elisa Pomarelli

Dell’uomo si è riusciti a ricostruire gli spostamenti fino alla serata di domenica, grazie a testimonianze e alcuni video di sorveglianza, ma della giovane non si sa più niente da dopo il pranzo. La prefettura conferma che sabato e domenica arriveranno anche diversi rinforzi: altre unità cinofile, dei droni e un elicottero. Inoltre, trattandosi di una zona molto difficile da percorrere, è previsto l’arrivo di speleologi del soccorso alpino dell’Emilia Romagna. Tra gli obiettivi c’è soprattutto quello di individuare l’ipotetico rifugio, il ‘bunker’ di cui Sebastiani avrebbe più volte accennato agli amici nei giorni scorsi. Sul fronte delle indagini invece al momento pare sia tutto fermo dopo le immagini del video ripreso da una stazione di servizio in cui si vede il 45enne che fa rifornimento in auto

Spiega oggi il Corriere che le ore successive vedono l’andirivieni di lui fra i vari paesi della zona. Va a trovare il padre della sua ex fidanzata a Sariano, spunta al bar di Celleri, chiama un’amica per uscire a cena, esce con quest’altra donna, torna a casa sua a Carpaneto, lascia la macchina (ora all’esame del Ris) con il cellulare all’interno, prende una felpa e s’incammina nuovamente verso Sariano, dove viene visto intorno a mezzanotte. Da quel momento, cala il sipario.

Leggi anche: La causa di Mauro Icardi all’Inter per danni