I 200 dipendenti di Ama che tornano “abili e arruolabili” dopo una visita medica

Avevano presentato decine di certificati medici che, per l’appunto, certificavano la loro impossibilità a svolgere mansioni faticose a causa di dolorosi e cronici problemi alla schiena. Poi, però, le visite eseguite dal medico aziendale hanno evidenziato quello che è stato descritto come un vero e proprio miracolo a Roma: i 200 dipendenti Ama sono guariti, tutti insieme. È bastata, dunque, una sola notte affinché tutti i lavoratori coinvolti potessero finalmente riprendere il loro lavoro, abbandonando le scrivanie degli uffici dell’Azienda Municipale Ambiente della capitale.

Dipendenti Ama tornano a lavoro dopo una visita medica

Duecento persone, duecento lavoratori che nelle ultime settimane (e mesi) avevano presentato un certificato medico firmato dai rispettivi medici di base in cui si parlava di seri problemi alle loro schiene. Patologie croniche che impedivano loro di svolgere attività lavorative usuranti (per il fisico), faticose e gravose per quelle colonne vertebrali che sembravano essere compromesse. Problemi fisici che li avevano “costretti” a non poter più partecipare alle operazioni quotidiane di raccolta dei rifiuti e controllo dei cassonetti in giro per le strade e per le palazzine di Roma. Chiusi in un ufficio per motivi medici.

Poi, però, in una sola notte il miracolo. Il nuovo corso dell’Ama, infatti, ha deciso di verificare le condizioni di salute di tutti i dipendenti affidando i controlli medici a un professionista dell’azienda. E lì, proprio durante quelle 200 visite, tutti quei problemi cronici alla schiena sono fortunatamente spariti. Ora quei 200 dipendenti Ama possono tornare a effettuare quei lavori per cui erano stati assunti. Saranno, infatti, spostati dagli uffici dislocati nelle varie sedi sparse nella capitale alle portinerie delle varie rimesse aziendali. Poi, a turno, potranno – liberi dai loro problemi alla schiena – tornare a effettuare il controllo cassonetti. Un miracolo grazie alla scienza e alle visite mediche che hanno restituito loro una vecchia-nuovo opportunità di lavoro.

(foto IPP/Raffaele Verderese)