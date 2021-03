La figuraccia del Ministro della Salute olandese che va a votare con il documento scaduto

Con sé non aveva neanche la patente. Prima del voto è stato costretto a tornare a casa per prendere un documento valido

Fretta e dimenticanze hanno rischiato di non far votare il ministro della Salute uscente olandese. Protagonista di questa divertente vicenda è Hugo De Jonge che si è recato al seggio di Rotterdam portando con sé un documento non valido. Si trattava, infatti, del suo passaporto scaduto e che doveva essere rinnovato. Nel suo portafogli non c’era neanche la patente, nonostante il suo viaggio in macchina. Alla fine, dopo esser stato rispedito a casa, è tornato con un documento valido e ha potuto votare.

Quanto accaduto a Rotterdam è stato raccontato dal quotidiano locale Rijnmond che ha pizzicato Hugo De Jonge al suo arrivo al seggio di Rotterdam.

Hysterisch! Minister @hugodejonge probeert te stemmen met een ongeldig paspoort. En was ook zijn rijbewijs vergeten! Moet nu terug naar huis! @RTV_Rijnmond pic.twitter.com/ZdTPOvobaU — Maikel Coomans (@maikelcoomans85) March 17, 2021

Il presidente del seggio indicato, ha dovuto rispedire il Ministro della Salute uscente a casa: era arrivato con un passaporto scaduto, non più in validità. Tutto ciò ha messo a rischio il voto di Hugo De Jonge: oggi, infatti, è l’ultimo giorno delle votazioni legislative nei Paesi Bassi.

Poi, mezz’ora dopo, il lieto fine

Un ritorno frettoloso a casa – sfidando la sorte, visto che con sé non aveva neanche la patente di guida -, il recupero di un documento valido e la corsa verso il seggio.

Alla fine, nel giro di mezz’ora, il ministro della salute olandese è riuscito a completare la sua operazione di voto. Ora si dovrà ricordare di rinnovare il suo passaporto per evitare altre gaffe simili.

(foto: da profilo Twitter di Maikel Coomans)