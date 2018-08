Tutti i voli sono stati fermati ieri notte all’aeroporto internazionale Seattle-Tacoma dopo che una persona ha rubato un aereo ed è decollato senza permesso sorvolando il Puget Sound. Secondo quanto hanno riportato le autorità locali, il velivolo è stato rubato da un meccanico della compagnia aerea Alaska Airlines che, dopo un inseguimento da parte dei caccia F15, si è schiantato sull’isola di Ketron.

Horizon Air Q400: il meccanico che ruba un aereo e si va a schiantare a Seattle

In un audio della torre di controllo si sente l’uomo che scherza con i controllori del traffico aereo dicendo che stava per finire in prigione. Alaska Airlines ha detto di essere a conoscenza di un “incidente che ha coinvolto un decollo non autorizzato di un Horizon Air Q400“, aggiungendo che riteneva che non ci fossero passeggeri a bordo dell’aereo. Un Bombardier Q400 può trasportare circa 76 passeggeri.

Le comunicazioni radio con la torre di controllo sono state registrate e pubblicate: «Vedo che ci sono tante persone che si preoccupano per me, uuuuh, li deluderò», dice il meccanico, che a quanto pare dovrebbe chiamarsi Rich.

ATC Audio from the stolen Horizon Air Q400: “I think I am going to try to do a barrel roll and if that goes good then I am going to go nose down and call it a night.” pic.twitter.com/83kpL44rw9 — Benjamin Bearup (@TheAviationBeat) 11 agosto 2018

La traiettoria e la caduta dell’Horizon Air Q400

Secondo il racconto dei media l’aereo è stato seguito da mezzi militari prima di schiantarsi. La polizia afferma che l’uomo era un suicida e che ha agito da solo. «Ho giocato ai videogiochi, so cosa sto facendo», ha detto Rich nelle discussioni con la torre di controllo. A quanto pare non aveva intenzioni di terrorismo. In questa immagine vedete la traiettoria dell’aereo fino allo schianto.

Dopo i fatti, l’aeroporto ha twittato: “Un impiegato della compagnia aerea ha effettuato un decollo non autorizzato senza passeggeri a Sea-Tac, l’aereo si è schiantato nel sud di Puget Sound e le operazioni all’aeroporto di Sea-Tac sono riprese nella normalità”. In una conferenza stampa lo sceriffo Paul A. Pastor ha spiegato che l’uomo non aveva intenzione di fare altri danni: “La maggior parte dei terroristi non si mette a fare loop sull’acqua, si tratta di un colpo di testa finito male”. “Rich” aveva 29 anni ed era originario della zona.