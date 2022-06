“Ho avuto 9 aborti spontanei”, Sharon Stone rivela perché non è mai riuscita ad avere figli

Nel corso degli anni aveva fatto accenno alla sua impossibilità – per via di una condizione genetica che non le permette di concludere una gravidanza – di avere figli. Per questo motivo, Sharon Stone ha optato per l’adozione di tre bambini. Ma ora la stessa attrice americana, attraverso un commento pubblicato su Instagram – ha rivelato al mondo di aver dovuto fare i conti con nove aborti spontanei nel corso della sua vita.

Sharon Stone parla dei suoi nove aborti spontanei

L’attrice statunitense ha deciso di raccontare questa sua storia su Instagram, rispondendo con un commento a un post pubblicato dalla rivista People che riportava la testimonianza della ballerina Peta Murgatroyd che ha subìto un aborto spontaneo mentre il marito Maks Chmerkovskiy – conosciuto sul set della serie “Dancing with the Stars” – si trovava in Ucraina. Una vicenda che ha portato Sharon Stone a spiegare a tutti la sua esperienza di vita, cercando anche di mettere l’accento sul supporto che viene tolto alle donne:

“Noi, come donne, non abbiamo un forum per discutere la profondità di questa perdita. Ho perso nove figli per aborto spontaneo. Non è una cosa di poco conto, fisicamente o emotivamente, eppure ci viene fatta percepire come un qualcosa da sopportare da soli e segretamente con una sorta di senso di fallimento. Invece di ricevere la compassione, l’empatia e le cure necessarie e di cui abbiamo tanto bisogno, la salute e il benessere femminile sono affidati alla cura dell’ideologia maschile che è negligente, quando va bene, ignorante nei fatti e violentemente oppressiva negli sforzi”.

Già in passato, Sharon Stone aveva spiegato di non aver potuto avere figli e di alcuni aborti spontanei. Ma solo oggi, con questo commento social, ha parlato di 9 gravidanze interrotte per motivi clinici. E per questo, mentre stava tornando a casa dall’ospedale dopo l’ennesimo aborto, l’attrice aveva deciso di adottare tre bambini: Quinn Kelly, Laird Vonne e Roan Joseph.

