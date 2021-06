Hermes Ferrari: lo “Sciamano” senza mascherina dà una testata a un passante | VIDEO

Hermes Ferrari, il ristoratore ribelle rinominato lo “Sciamano italiano” per aver manifestato contro il governo travestito come Jake Angeli, rischia una denuncia per aggressione

Hermes Ferrari, il ristoratore ribelle rinominato lo “Sciamano italiano” per aver manifestato contro il governo travestito come Jake Angeli, rischia una denuncia per aggressione. Rimproverato perché senza mascherina mentre si trovava in un grande centro commerciale di Fidenza ha prima insultato gli agenti della vigilanza privata che lo avevano ripreso e poi ha dato una testata a un passante.

Hermes Ferrari si trovava con la moglie presso il Fidenza Village quando ha attaccato insultandoli i vigilantes che avevano rimproverato lui e la moglie che non indossavano la mascherina, arrivando anche alle minacce. Poi un passante gli si è rivolto contro e lui è partito colpendolo con una testata. A quel punto i responsabili del Fidenza Village hanno avvertito subito il 118 e i Carabinieri. Ferrari si è difeso così: “Stavo uscendo, si vede dal video, Stavo uscendo perchè non volevo creare problemi. Uscendo ‘scortato’ dai vigilantes armati… sento un signore che mi insulta, mi giro verso di lui e le guardie mi bloccano, mi bloccano anche le braccia. Lui mi viene incontro allungando le mani, ero bloccato e avevo solo la testa libera. Si è avvicinato in modo minaccioso, pericoloso: ho reagito come potevo… ho reagito ad un clima di paura, mi è ‘montato’ il nervosismo. Ho reagito istintivamente. In ogni modo se ho sbagliato pagherò, ma voglio sottolineare e far valere le mie ragioni”. Il sindaco di Fidenza Andrea Massari ha commentato così l’accaduto:

Si può insultare chi ti chiede di rispettare l’obbligo di indossare la mascherina? Certo che no. Penso che siano tante le persone che della mascherina non ne possono più o che non l’hanno mai vista con particolare amore, ma la stragrande maggioranza ha scelto di rispettare le regole che impongono di indossarla, senza fare sceneggiate e senza piagnistei.

Lo dico perché il video dell’aggressione al Fidenza Village lo abbiamo visto tutti. Ed è orribile, mostra in “azione” un ristoratore modenese che le cronache dei mesi scorsi ci hanno insegnato bene a conoscere quando si presentò a Roma con tanto di corna da sciamano. Nel video si vede l’uomo invitato ad indossare la mascherina dal personale di vigilanza. Ad un certo punto partono insulti e una testata in fronte ad una persona che avrebbe espresso in modo colorito il suo sdegno per il siparietto in corso. A proposito di approcci alle cose, merita un plauso il personale di vigilanza del Fidenza Village, che insieme a tutta la struttura ha brillato per serietà e professionalità, sfoggiando in mezzo agli insulti che venivano vomitati una pazienza che invidio e che penso invidiamo tutti. Grazie anche ai Carabinieri della Compagnia di Fidenza intervenuti con la consueta rapidità, per chiudere questa follia e proteggere tutte le persone che, a differenza di altri, sanno che le parole sono più forti della violenza.