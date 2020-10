L’hamburger ‘veggie’, vegetariano, rimarrà in commercio con la denominazione di hamburger. Il Parlamento Europeo, riunito in plenaria in remoto a Bruxelles, ha respinto tutti i principali emendamenti al regolamento sulla comune organizzazione dei mercati per i prodotti agricoli (emendamenti 165, 264 e 275), che riservavano le denominazioni come hamburger o salsiccia agli ‘originali’, fatti di carne, e non di verdure

L’hamburger vegano continuerà a chiamarsi hamburger vegano

La battaglia sulla carne “finta” è stata portata avanti anche dalla Lega di Matteo Salvini. “Con il voto” previsto al momento per domani “ci troviamo di fronte all’ennesimo tentativo europeo di danneggiare un settore produttivo, questa volta quello delle carni. Non permetteremo che venga messa in discussione la salute dei cittadini e il lavoro di milioni di agricoltori e lavoratori del settore zootecnico italiano ed europeo”, osservava ieri in una nota l’eurodeputato leghista Angelo Ciocca in vista del voto atteso per domani su un emendamento riguardante la politica agricola comune.. “Per aumentare le proprie vendite e attrarre i consumatori – sostiene Ciocca nella nota – la lobby della carne chimica approfitta di una falla nel sistema chiamando “hamburger o salsicce” prodotti che al loro interno non hanno neanche una minima parte di carne, ma la maggior parte di essi sono creati in laboratorio e contengono alimenti sintetici. Le potenti multinazionali cercano così di ingannare i consumatori creando confusione e facendo credere che questi finti hamburger abbiano lo stesso apporto nutritivo di uno vero. Basta penalizzare le nostre eccellenze”, conclude Ciocca. “L’Europa deve premiare l’Italia invece di continuare a danneggiarla con etichette false o a semaforo come il Nutriscore.”