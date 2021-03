“Ha la schiuma ma”: Antonella Clerici di nuovo alle prese con la domanda scottante | VIDEO

C’è un tipo di trash eterno, e la gaffe di qualche anno fa di Antonella Clerici che durante un quiz a La Prova del Cuoco chiedeva “Fa la schiuma ma non è un sapone” per diventare un meme vivente ne è un esempio. E oggi gli autori ci hanno provato di nuovo a “È sempre mezzogiorno”

Che ridere, non ho mai riso tanto come quel giorno. C’era il nipote della signora, era birra la risposta, cosa pensavate a mezzogiorno su Rai1, era birra! Lui ha giocato sull’equivoco, che la nonnetta era un po’ imbranata e io a un certo punto davvero non capivo, poi ho iniziato a giocarci.

Sono però in pochi a esserselo chiesto, o almeno sono molti di meno di quelli che ricordano l’imbarazzo della Clerici quando la concorrente dell’epoca diede una risposta irripetibile. Finì meritatamente su Blob e oggi gli autori di “È sempre mezzogiorno” hanno voluto tirare uno scherzetto ad Antonella e hanno riproposto la domanda scottante in una forma leggermente diversa. “Ha la schiuma ma non è una birra”. La Clerici è trasecolata:

“Oddio, Oddio no eh?”, ha detto mettendosi le mani al petto e strabuzzando gli occhi, sventolandosi e chiedendo un ventaglio perché le è venuto “uno scaldone”. “Ma voi siete dei disgraziati!” ha continuato un po’ ridendo e un po’ no. Chi invece ha riso abbondantemente sono i patiti del trash che stavano seguendo la trasmissione: