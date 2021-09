Colpo di Stato in Guinea, le forze speciali arrestano il presidente Alpha Condé

In Guinea gli irredentisti hanno dichiarato di aver arrestato l’ormai ex presidente Alpha Condé, le cui ultime elezioni sono state contestate, proclamando il colpo di Stato

Dopo gli spari di questa mattina nei pressi dei palazzi del potere nella capitale della Guinea, Conarky, le forze speciali hanno rivendicato di aver arrestato il presidente Alpha Condé e di aver compiuto un colpo di stato. Apparso in un video diffuso sui social media, il tenente colonnello Mamady Doumbouya, capo delle forze speciali, ha detto che lui e i suoi alleati hanno deciso di “sciogliere la Costituzione in vigore, sciogliere il governo e chiudere le frontiere terrestri e aeree”.

Dal palazzo presidenziale nel centro della capitale preso d’assalto questa mattina Doumbouya , che in precedenza aveva prestato servizio nella Legione straniera francese, ha detto di aver agito per mettere fine al ‘”malfunzionamento delle istituzioni repubblicane”, alla “strumentalizzazione della giustizia” e al “calpestamento dei diritti dei cittadini”. Prima del suo messaggio, sui social network erano circolati diversi video che mostravano alcuni edifici governativi della capitale in fiamme e soldati per le strade.

Il portale di notizie Guineenews ha descritto il ”grave malcontento” dei militari, che hanno chiesto ai cittadini di restare in casa. Non è noto se il presidente Alpha Conde si trovasse nel palazzo al momento degli spari, ma i gruppi irredentisti hanno confermato di averlo catturato. A dicembre era stato eletto per il suo terzo mandato presidenziale (nonostante la Costituzione preveda un limite massimo di due) in elezioni contestate dall’opposizione che hanno denunciato brogli.

Le forze fedeli al presidente avevano arrestato in mattinata 25 soldati con l’accusa di tentato colpo di Stato, ma alla fine gli irredentisti sono riusciti a sovvertire l’ordine del Paese. Non è la prima volta che Conde subisce un tentativo di golpe: Al Jazeera fa notare che l’ultimo è avvenuto circa una settimana dopo che il Parlamento guineano aveva approvato una riduzione dei fondi per le forze dell’ordine come polizia ed esercito.