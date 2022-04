L’anziano che fa a pezzi l’auto con un’accetta perché è parcheggiata davanti casa sua | VIDEO

È successo in una frazione di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. L’uomo, 74 anni, ha reagito malissimo distruggendo la vettura

Non voleva che qualcuno parcheggiasse la propria automobile davanti alla sua abitazione e, per questo motivo, si è armato di accetta ed è sceso in strada per distruggere la vettura di un malcapitato. È accaduto domenica pomeriggio, poco dopo l’ora di pranzo, a Villanova (una frazione di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma). Un anziano, che già in passato si era reso protagonista di comportamenti analoghi, ha reagito malamente alla visione di quell’automobile posteggiata nei pressi dell’ingresso della sua abitazione. E quella reazione spropositata è stata ripresa con lo smartphone da alcuni vicini.

Guidonia, anziano distrugge auto parcheggiata davanti casa

Nel filmato si vede l’uomo, in preda ai fumi della rabbia, uscire dalla sua abitazione. Dopo qualche istante, prende la sua accetta e inizia a colpire a ripetizione quell’automobile grigia parcheggiata – in strada (non sembra esserci un passo carrabile lì) gridando: “Nessuno posteggi davanti a casa mia”. Urla che vengono interrotte dal rumore sordo dei colpi inferti alla vettura. Tutto sotto l’occhio inflessibile di quella telecamera che immortala e mostra quel gesto.

Quell’automobile è stata devastata: prima gli sportelli anteriori e posteriori, poi gli specchietti retrovisori e il lunotto posteriore che cede e va in mille pezzi sotto il peso della rabbia con cui è stata brandita quell’accetta. Immagini che, poi, sono state consegnate anche alle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto dopo la chiamata al 112 da parte del proprietario di quella vettura distrutta. L’uomo, che vive in quella frazione di Guidonia Montecelio, è stato denunciato per danneggiamento aggravato e porto abusivo di arma bianca fuori dalla propria abitazione. Ma non è la prima volta che si rende protagonista di atti di questo tipo: solo pochi mesi fa, infatti, lo stesso 73enne aveva danneggiato un’altra automobile. Sempre per lo stesso motivo: era parcheggiata davanti casa sua.

(foto e video: da profilo Facebook di Salvo Sottile)