“Tutti in piazza per l’ambiente” è il coro che scandisce il ritmo della manifestazione a Milano dei Fridays For Future con la partecipazione delle attiviste Greta Thunberg e Vanessa Nakate, protette da un cordone di ‘sicurezza’. La 18enne svedese, protetta da un cordone fi sicurezza, ha ballato sulle note di ‘Bella ciao’ risuonate all’altezza di piazzale Cadorna. Il corteo sta procedendo senza incidenti.

Greta Thunberg balla Bella Ciao a Milano. Con lei migliaia di ragazzi per Fridays For Future | VIDEO

Uno ‘sciopero degli studenti per il futuro’ che si è dato appuntamento alle 9.30 in largo Cairoli dove è appena partito il corteo – già presenti migliaia – che ha attraversato le vie del centro fino ad arrivare in piazzale Damiano Chiesa, angolo via Colleoni, dove è posizionato il palco per gli interventi. La piazza dove si fermerà l’onda verde si trova vicino al Mi.Co dove è in corso la Pre-Cop26.

#Youth4Climate, Il Presidente Draghi ha incontrato @GretaThunberg, @vanessa_vash, @MartiComparelli. Al centro del colloquio l’impegno dell’Italia nella lotta ai cambiamenti climatici e nella riduzione delle emissioni inquinanti, sul piano nazionale, europeo ed internazionale pic.twitter.com/TVOK5djVUW — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) September 30, 2021

“Non possiamo più aspettare discussioni vuote e inutili: è tempo di ascoltare realmente la nostra voce, di chi lotta per il futuro contro chi cerca di togliercelo, per portare una conversione ecologica secondo giustizia climatica e sociale – dicono gli organizzatori -. Bisogna investire per un radicale cambio di sistema, perché un altro mondo non è solo possibile ma è necessario e urgente”.

Greta Thunberg e Vanessa Nakate a Milano per lanciare la sfida globale al cambiamento climatico

“Il clima cambia, il sistema no: sradichiamolo”, “Spegniamo le luci, non il pianeta”. Sono solo alcuni degli striscioni presenti a Milano alla manifestazione dei difensori dell’ambiente.

Siamo a Milano per raccontarvi il corteo di #FridaysForFuture. La partenza è prevista per le 9.30, Greta Thunberg è già qui.#1Ottobre pic.twitter.com/839yUfqWyR — IconaClima (@iconaclima) October 1, 2021

Questa vota Greta Thunberg, la giovane che con i suoi scioperi contro i cambiamenti climatici ha dato il via al movimento, è arrivata in compagnia di Vanessa Nakate, la 24enne ugandese che nel gennaio 2019 ha iniziato una protesta per sensibilizzare sul tema. La ragazza che in molti hanno individuato come sua sostituta per i prossimi anni.

Non solo discese in piazza però. Il corteo è solo uno degli eventi che ci saranno oggi e domani nel capoluogo meneghino, città protagonista in questi giorni della Pre-Cop26 e della Youth4Climate, i summit delle Nazioni Unite preparativi verso la Cop26 di Glasgow.

Foto: screenshot da video alanews