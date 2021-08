Ancora un’impresa olimpica per Gregorio Paltrinieri | VIDEO

Paltrinieri l’ha fatto di nuovo. Dopo l’argento negli 800 metri stile libero, il nuotatore azzurro ha conquistato la 32esima medaglia per l’Italia ai Giochi di Tokyo 2020 (nella notte anche l’argento di Manfredi Rizza nel kayak). Il bronzo è arrivato al termine della gara dei 10 km in acque libere – detta anche maratona del mare – con una rimonta da capogiro da parte dell’atleta delle Fiamme Oro. Il primo posto è stato conquistato dal tedesco, campione del Mondo in carica della disciplina, Florian Wellbrock. Alle sue spalle si è piazzato l’ungherese Kristof Rasovszky.

Gregorio Paltrinieri e lo storico bronzo olimpico nei 10 km in acque libere

“Più di questo non potevo fare – ha commentato l’atleta delle Fiamme Oro poco dopo aver tagliato il traguardo -. È la giusta ricompensa dopo due mesi d’inferno. Vado via da Tokyo con due medaglie e posso ritenermi soddisfatto. I piani non erano questi, ma per come sono arrivato va benissimo. Oggi faceva molto caldo. La gara è partita subito a tutta e io neanche mi sono accorto dell’accelerazione di Wellbrock. Poi Fabrizio (Antonelli, ndr) mi ha spronato ad andare a riprendere i primi, mi ha perfino fatto saltare il primo rifornimento. Alla fine il tedesco era irraggiungibile, ha disputato la gara perfetta; ho provato a superare il magiaro che è stato bravo a non darmi lo spazio”.

La gara non è stata semplice, ma la perseveranza di Gregorio Paltrinieri ha colmato un gap che – nei primi chilometri – sembrava averlo tagliato fuori dalla corsa al podio olimpico. Eppure l’azzurro ha mantenuto la promessa fatta dopo l’oro nei 1500 metri (in vasca) a Rio 2016: competere per una medaglia anche nelle acque libere. E oggi, nella notte italiana, è riuscito in questa impresa dopo due anni condizionati prima dalla pandemia e poi dalla mononucleosi che lo ha colpito poche settimane prima di partire per l’avventura a Cinque Cerchi in Giappone. Un bronzo che, dunque, ha lo stesso sapore dell’oro. Con l’obiettivo di proseguire su questa stessa strada e scalare ancor di più la vetta dell’Olimpo a Parigi 2024.

(foto: da Eurosport)