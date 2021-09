Benvenuti al teatro dell’assurdo direbbe qualcuno, guardando lo strano caso andato in scena a Napoli: un tabaccaio ruba il biglietto vincente ad un’anziana signora entrata lì per incassarlo. Poi scappa, scappa a più non posso. La dogana intanto blocca l’incasso del tagliando, lui lo deposita forse in una banca di Latina dove apre un conto corrente. Poi prosegue con la sua fuga: destinazione Fuerteventura, Canarie. Alla partenza però ci sono le forze dell’ordine, a cui ovviamente sono state segnalate le generalità del fuggiasco: Gaetano Scutellaro. Al momento del fermo, poi, il plot twist: lui confessa alle forze dell’ordine di non avere il tagliando che comunque lui afferma essere di sua proprietà. Il perché? Non è ancora dato saperlo.

“Il gratta e vinci è mio”: il colpo di scena nella storia del tabaccaio e dell’anziana a Napoli

Ad ora la situazione è grave ma non seria. L’uomo, dopo aver rivendicato il possesso del bene, è in attesa di giudizio per furto . L’anziana signora, al contrario, vorrebbe solo incassare quella che secondo i fatti al momento è la sua di vincita. E in tutto questo le immagini delle telecamere non sembrano aiutare molto gli inquirenti. Anche perché Scutellaro avrebbe anche espresso l’intenzione di denunciare a sua volta la signora per calunnia.

Vittime conclamate di questa stramba vicenda sono la moglie del fuggiasco, titolare dell’attività che si è vista chiudere il tabaccaio fino alla fine degli accertamenti. I dipendenti tartassati dai giornalisti e soprattutto dai residenti della zona che rosolano nella curiosità e la vittima, la vecchina dal tagliando d’oro. Come quello di Willy Wonka. Al momento l’attività come detto è sospesa e potrà ripartire solo se sarà dimostrata la completa estraneità della moglie al furto compiuto dall’ex proprietario del tabacchi. la titolare della tabaccheria potrà riaprire solo “se in giudizio verrà dimostrato che lei non c’entra nulla”, fanno sapere dalle colonne de Il Corriere della Sera, ma per il momento un giudizio non è nemmeno all’orizzonte.

A non perdere il sorriso è certamente stato il mondo dei social che si è reso protagonista di una vera e propria singolare narrazione dei fatti.