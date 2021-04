La Gran Bretagna ha avuto dieci decessi per Covid nelle ultime 24 ore

Dieci morti per covid nelle ultime 24 ore. Siamo in Gran Bretagna, e questo è il dato più basso dal 14 settembre, giorno in cui i decessi erano stati 9. Molto prima di piombare nella disgrazie di quelle centinaia che ogni giorno hanno perso la vita per il virus che da più di un anno ha stravolta l’esistenza di tutti. La reazione della Gran Bretagna dall’inizio non è stata delle migliori, con Boris Johnson che aveva più volte parlato di un’immunità di gregge (irraggiungibile) e di “abituarsi a perdere i propri cari, amici e famigliari”. Poi numeri altissimi, sia di contagi quotidiani che di morti. Tanto che solamente tre mesi fa in Inghilterra c’erano 60mila nuovi positivi al giorni e mille morti. E ora? Ora invece sembra che tutto abbia preso un’altra piega, perché l’Inghilterra sta lentamente (e neanche troppo) tornando alla normalità. Una normalità fatta di locali aperti, di possibilità di poter circolare liberamente. Ieri i morti erano stati 58, mentre venerdì erano 52. Pur tenendo conto del rallentamento delle registrazioni durante il weekend di Pasqua, il dato evidenzia il buon risultato del programma vaccinale.

La Gran Bretagna e i 10 morti per covid

Proprio così: solo alcuni mesi sembrava che il Paese fosse spacciato. Poi invece in poche settimane è cambiato tutto, ed è stato tutto possibile grazie alle vaccinazioni (che, lo ricordiamo, per circa la metà sono state eseguite con le fiale di AstraZeneca). Una campagna vaccinale in cui si è premuto sull’acceleratore e si è deciso di dare la prima fiala a tutti, senza metter nel cassetto le seconde. E quindi: una sorta di vaccinazione a metà per ogni individuo, che però ha garantito già una copertura abbastanza rilevante. Tanto che i numeri ora parlano, e parlano chiaro. Sono “solo” 3.423 i nuovi positivi e dieci i decessi. Tanto per intenderci: in Italia ieri ci sono stati 21.261 nuovi casi e 376 morti. Qualcosa, questo, significherà.