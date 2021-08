Gli Stati Uniti danno il via libera alla terza dose di vaccino: al via dal 20 settembre

Ci sarà una terza dose di vaccino, almeno negli Stati Uniti. Mentre in Italia gli esperti ancora si stanno confrontando sulla possibilità di procedere con una terza iniezione di prodotto anti-Covid (con Moderna e Pfizer), negli USA la decisione è stata ufficializzata nel corso della giornata di oggi: si partirà dal prossimo 20 settembre e i primi a ricevere la nuova dose saranno le persone che sono state inoculate otto mesi fa. Poi si procederà, come da calendario, per tutte le altre categorie e fasce d’età che hanno ricevuto l’immunizzazione nel corso dei mesi successivi.

Terza dose vaccino, negli Stati Uniti si parte dal 20 settembre

“I dati disponibili chiariscono che la protezione contro il Sars-CoV-2 comincia a decrescere nel tempo dopo le prime dosi di vaccinazione – si legge nel comunicato diffuso dalle principali autorità sanitarie -. In associazione con la predominanza della variante Delta, cominciamo a vedere prove di una ridotta protezione di fronte alla malattia leggera e moderata”. Si parte, dunque, il prossimo 20 settembre e questo processo per la terza dose di vaccino inizierà dal personale sanitario e dagli anziani ospiti delle case di riposo sparse su tutto il territorio americano.

Sono queste, infatti, le due “categorie” ad aver ricevuto la prima dose prima di tutti gli altri. Come spiegato dalle autorità sanitarie a Stelle e Strisce, la terza dose sarà inoculata a otto mesi di distanza dalla seconda. Tutto ciò, però, riguarda solamente chi ha ricevuto Pfizer e Moderna (Vaxzevria, ex Astrazeneca, non è mai stato approvato dalla Food and Drug Administration – FDA – americana). Per quel che riguarda le persone che hanno ricevuto il vaccino monodose Janssen (Johnson&Johnson) se ne riparlerà più in avanti. Il prodotto, infatti, è stato utilizzato a partire dal mese di marzo. Per questo motivo il “richiamo” sarà sempre previsto, ma a partire dal mese di novembre.