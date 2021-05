Gli insulti (vergognosi) a Carlo e Christian, papà di Julian e Sebastian: “Fanno schifo, vanno fustigati”

“Non serve la legge Zan per capire che questi due egoisti vanno fustigati”, è uno dei commenti. Un altro: “Se li avete comprati al mercato dell’utero in affitto allora il leghista che voleva aprire i forni per i gay non aveva tutti i torti”. E ancora: “Spero che questi bimbi, una volta cresciuti, gli sputino in faccia”. Poi: “Vedremo tra un po’ come saranno cresciute queste creature. Sempre che non li stuprino prima”. Questi sono solo alcuni dei commenti vergognosi che sono stati scritti da qualche uomo e donna passati per la pagina Facebook del consigliere regionale della Toscana e fondatore della onlus #vorreiprendereiltreno Iacopo Melio. Che, in occasione della giornata internazionale della famiglia aveva deciso di condividere lo scatto che ritrae Carlo e Christian con i loro figli Julian e Sebastian. Aveva scritto Melio:

Loro sono Carlo e Christian, papà di Julian e Sebastian. E questa foto colorata mostra una delle tante, bellissime, forme di famiglia.⠀

Ecco perché serve il DDL Zan, affinché nessuno metta più in discussione il valore di questi quattro sorrisi.⠀

Viva le famiglie, tutte, ovunque ci sia amore!

La denuncia di Carlo e Christian

Carlo e Christian si amano e sono i papà di Julian e Sebastian. Loro gestiscono un blog ( si chiama Papà per scelta ) in cui sostanzialmente raccontano la loro vita da papà di due bimbi. E hanno una pagina Facebook, al quale hanno sfidato la loro denuncia verso questi commenti (ignobili). Un testo lungo, da leggere tutto d’un fiato. Anche (e soprattutto) a chi dice che il Ddl non sia una priorità: