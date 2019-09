Gli “effetti collaterali” di Bibbiano: una storia

Una lettera pubblicata da Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano ci racconta oggi uno degli effetti collaterali di Bibbiano o, per meglio dire, dello sfruttamento da parte dei politici dell’inchiesta sugli affidi (presunti) illeciti della Val d’Enza:

Questa è la nostra storia, mia e di mio marito: siamo stati contattati a metà gennaio dal centro affidi della nostra città per sondare la nostra disponibilità ad accogliere una bimba di 2 mesi e mezzo che dalla nascita era in ospedale. Era nata prematura ma stava bene; non poteva più restare nel reparto di TIN (terapia intensiva neonatale) per il rischio di contrarre infezioni. Ma soprattutto, la piccola era in una fase della vita in cui lo sviluppo dell’attaccamento è fondamentale.

Ci hanno spiegato che era una situazione urgente in quanto la sua mamma era andata via lasciandola lì. I servizi sociali ci hanno raccontato dettagliatamente la sua storia: la bambina è nata con tracce di cocaina e metadone perché la sua mamma è una tossicodipendente da decenni; la piccola Sara alla nascita ha avuto delle crisi di astinenza ma non abbastanza forti da doverle somministrare una terapia,sono state sufficienti le cure amorevoli delle infermiere. La sua mamma dopo tre giorni dal parto è andata via dall’ospedale senza riconoscerla, è stata contattata più volte senza risposta: vani i tentativi di cercarla al Sert e dai suoi genitori.

Alla fine la bambina è stata da lei riconosciuta dopo 17 giorni dalla nascita, quindi fuori dai termini legali. Dei parenti fino al quarto grado, nessuno se ne voleva occupare. Era urgente trovare una soluzione per lei e la procura (con i servizi sociali) hanno agito subito con la L. 403; dopo due mesi e mezzo in cui il tribunale per i minori non si è pronunciato in alcun modo. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità, abbiamo avuto tre giorni per organizzarci, siamo stati nella sua città per conoscerla e avere tutte le informazioni necessarie per prenderci al meglio cura di lei.

È stata con noi un mese, bellissimo. Poi improvvisamente sono arrivati due decreti da parte del tribunale, in cui i giudici bocciavano il procedimento d’urgenza, poiché la bambina stava in un luogo sicuro (l’ospedale) e avrebbe potuto continuare a stare lì. Si disponeva l’immediato trasferimento dai nonni materni che nel frattempo avevano cambiato idea. Per noi è stata una doccia fredda: eravamo consapevoli che si trattasse di un affido ma non pensavamo così breve.